Stefano De Martino, annuncio improvviso: è una notizia tremenda per i fan

Annuncio improvviso per il presentatore di Affari tuoi e Stasera tutto è possibile. Non piacerà ai suoi numerosi fan.

Stefano De Martino è il nuovo asso della conduzione televisiva di casa Rai. Ma solo con il senno di poi – sempre facile vincitore – si può pensare a un successo annunciato. Non pochi hanno storto il naso quando l’ex ballerino di Amici ha ricevuto da Amadeus un ingombrante testimone come quello di Affari tuoi, storica trasmissione Rai che ha visto sfilare il Gotha dei conduttori, da Carlo Conti a Paolo Bonolis e Antonella Clerici.

Insomma, c’era da far tremare le vene e i polsi a chiunque e dopo l’addio di Amadeus – al top della popolarità – era facile pensare che dopo di lui ci sarebbe stato il diluvio. Il diluvio c’è stato, ma di pubblico. Con De Martino lo show dei pacchi ha fatto segnare ascolti da record decretando il successo del nuovo timoniere di Affari tuoi che a onor del vero si era già fatto le ossa come conduttore del daytime di Amici e inviato de L’Isola dei Famosi, oltre a condurre diversi programmi su Rai 2.

Il successo però, è una legge non scritta ma ferrea, polarizza e divide. Lo showman di Torre Annunziata sta vivendo un periodo d’oro e per la sua carriera si aprono le più rosee prospettive (si parla già di lui come di uno dei papabili per un Sanremo dopo Carlo Conti). Un recente annuncio però non sarà piaciuto ai tanti fan del conduttore partenopeo.

L’annuncio su De Martino che non piacerà ai fan

Lo abbiamo detto: per De Martino è un momento d’oro. A non tutti però il conduttore di Affari tuoi piace. Per altri invece, come Paola Barale, la sua carriera si è impennata in maniera troppo rapida. Ospite di Giulia Salemi nel podcast “Non lo faccio x moda”, Paola Barale si è soffermata sulla propria carriera e ha parlato di Belen Rodriguez, senza nascondere la sua ammirazione per la showgirl argentina.

Per Paola Barale Belen «avrebbe potuto fare molto di più» visto che canta e balla bene. Ma «non è stata valorizzata per quello che poteva fare». Dopodiché ha menzionato l’ex consorte di Belen facendo notare che «Stefano De Martino in un attimo è diventato conduttore». Un’altra stoccata insomma per il presentatore dopo quella di Elisabetta Gregoraci che tra le righe lo aveva definito antipatico.

Per Paola Barale la carriera di De Martino è stata molto – forse troppo – veloce e in pochissimo tempo si è trovato a condurre una trasmissione storica in uno slot orario importante come quello del preserale. Anche il celebre critico televisivo Aldo Grasso ha stroncato De Martino, etichettato come un «piacione» che cerca di accattivarsi i favori del pubblico.

Pur senza volersi trasformare in avvocati di chicchessia va detto però, come già ricordato, che De Martino si è fatto la sua gavetta come presentatore. Ha saputo ritagliarsi il suo spazio in maniera intelligente senza fare il passo più lungo della gamba (anche di recente ha ribadito di non sentirsi ancora pronto per palcoscenici più impegnativi come quello di Sanremo). Come sempre, il giudice del suo successo sarà il tempo.