Dimissioni Allegri, esplode la rabbia in casa Milan: Modric non basta

Il mercato del Milan in entrata non sta riservando particolari gioie per ora ad Allegri. Le riflessioni sono già in atto

Tempo di grandi rivoluzioni in casa Milan dove gli arrivi di Tare in dirigenza e Allegri in panchina rappresentano solo i primi passi. I rossoneri dovranno provare a cancellare una stagione terrificante nella quale non potrà di certo bastare la sola vittoria della Supercoppa Italiana.

Con Fonseca prima e Conceiçao poi si è manifestato un autentico disastro per il club meneghino che si ritrova ora a cambiare radicalmente rotta. Allegri dovrà rappresentare la certezza su cui fondare la ripartenza, al netto però di diversi big già pronti a cambiare aria. La rosa infatti verrà rivoluzionata profondamente, con tanti calciatori di rilievo già con la valigia pronta.

Dopo Reijnders approdato al Manchester City, sono potenzialmente in uscita altri big come Maignan, attorno al quale si è manifestata una grossa diatriba col Chelsea, oltre anche a Theo Hernandez prima accostato all’Arabia Saudita e poi anche ad un ritorno in Spagna. In questo contesto è pronto a salutare anche Musah in direzione Napoli, mentre andranno fatte valutazioni su Leao.

C’è quindi tanta incertezza sul Milan del domani a cui di certo non potrà bastare l’arrivo di una stella di enorme esperienza come Luka Modric.

Calciomercato Milan, Modric potrebbe non bastare: bomba sulle dimissioni di Allegri

Visti i tanti punti interrogativi che aleggiano sulla rosa rossonera molti tifosi del Milan iniziano a manifestare un senso di disorientamento in relazione a quello che sarà il futuro.

Il mercato altalenante del Diavolo rischia di mettere in dubbio persino la figura di Allegri:

Le dimissioni di allegri non sono un utopia — Gojo (@gojoo____) June 9, 2025

Entro il 07 luglio le dimissioni di #Allegri.

Chi ci crede? — AB (@andreabigo94) June 10, 2025

Lo dico? Questo silenzio di #Allegri da una parte mi preoccupa…

👁️ alle dimissioni…#Acmilan — Pino.Falcone (@PinoFalcone2) June 10, 2025

A me spiace umanamente per Massimiliano Allegri. Scusaci Max https://t.co/3s47VTpSRR — Lafael Reao (@LafaelReao) June 9, 2025

In queste ore diversi tifosi del Milan stanno manifestando il proprio dissenso per la situazione attuale, tanto da mettere in dubbio persino la permanenza di Allegri. C’è chi su X vede addirittura plausibile l’idea delle dimissioni premature da parte dell’allenatore livornese che dovrà essere messo in condizione di poter lavorare in un certo modo.

Ciò che è certo è che è ancora troppo presto per giudicare l’operato del club, il quale sta provando a porre le basi di una rinascita