Sono un’esperta di pulizie e ti spiego come lavare le zanzariere per eliminare tutto lo sporco

Come pulire le zanzariere per averle sempre perfette? Basterà usare questo rimedio casalingo e senza fatica si elimina subito tutto lo sporco.

Mai come in estate, avere le zanzariere in casa è davvero fondamentale. Che siano fisse, rimuovibili o a calamita non importa, ciò che conta è che svolgeranno al massimo la loro funzione e ci permetteranno di poter avere il giusto ricambio d’aria in casa, ma senza ritrovarsi ogni ambiente invaso da insetti di ogni genere e specie.

Ovviamente, più verranno utilizzate le zanzariere e più queste tenderanno a sporcarsi velocemente. Andranno ad accumulare polvere, pollini e anche piccoli insettini, che resteranno intrappolati tra le loro strette reti. Quindi, per garantire sempre il loro corretto funzionamento e soprattutto il massimo dell’igiene, sarà molto importante che le zanzariere vengano pulite periodicamente e con prodotti adatti, in questo modo non solo si eliminerà lo sporco, ma si andrà anche a garantire una lunga durata.

In che modo pulire le zanzariere per eliminare rapidamente tutto lo sporco

A differenza di quello che si possa pensare, lasciare le zanzariere sporche per troppo tempo, non solo può interferire con la sua durata, ma alla lunga può anche diventare un vero ricettacolo di germi e batteri, che alla lunga possono anche provocare fastidiose allergie e problemi respiratori. Detto questo, viene quindi naturale capire che pulire le zanzariere non è solo una questione estetica e funzionale, ma soprattutto igienica.

Per procedere con la pulizia delle zanzariere non ci sarà bisogno di nulla di particolare, basterà munirsi di aspirapolvere con bocchetta stretta, bacinella, acqua tiepida, sapone neutro, spugna e panno in microfibra. Tutto materiale che abbiamo già in casa e che diventerà il nostro fedele alleato in questa fase. Per prima cosa quindi, utilizzare l’aspirapolvere per eliminare tutto lo sporco superficiale. Una volta fatto questo, preparare la bacinella con acqua e sapone.

Non appena tutto il sapone sarà completamente sciolto, immergere la spugna e strizzarla leggermente. A questo punto passarla sulla zanzariera e pulire in ogni lato. Dopodiché sciacquare la spugna, cambiare l’acqua e ripetere nuovamente i passaggi precedenti. Una volta fatto tutto questo, con un panno in microfibra asciutto passare sulla zanzariera per asciugare. Ed ecco che sarà tornata perfettamente pulita e priva di ogni traccia di sporco. Basterà avere l’accortezza di ripetere questa operazione almeno una volta al mese, per garantire sempre il massimo dell’igiene e della funzionalità.