Mi è bastato mettere un foglio di scottex nel frigorifero e ho dimezzato le bollette: se l’avessi saputo prima

Come risparmiare in bolletta con il semplice trucco del foglio di scottex nel frigorifero: un metodo economico e che finalmente farà mettere da parte un po' di soldi.

Con l’aumento delle bollette che ci sono stati in questi ultimi anni, il modo di utilizzare alcuni elettrodomestici è completamente cambiato. Se prima si tendevano ad usare con più leggerezza, ora si farà attenzione anche a quando mettere in funzione la lavatrice o la lavastoviglie. Piccoli cambiamenti, necessari affinché a fine mese non arrivino bollette salatissime.

Tuttavia, non tutti gli elettrodomestici potranno prestarsi ad essere utilizzati in modo diverso, il frigorifero ad esempio, necessità di corrente 24 ore al giorno. In questo caso però, affinché possa consumare il ‘minimo’ possibile, si potranno adottare alcune piccole accortezze affinché si possa davvero spendere solo lo stretto necessario, senza ritrovarsi a fine mese con una brutta sorpresa.

Il trucco dello scottex nel frigorifero per dimezzare subito le bollette

Una delle prime cose da fare per permettere al frigorifero di consumare il minimo, è quello di tenerlo sempre ben pulito in ogni sua parte. Infatti, accumulo di sporco, di brina e anche di acqua stagnante, possono affaticare il motore e di conseguenza sarà maggiore l’energia richiesta per un adeguato funzionamento. C’è poi da tenere conto anche della manutenzione, che dovrà essere periodica, per agire tempestivamente non appena c’è qualcosa che non va.

Ma tutto questo basta davvero per ridurre i consumi? Ebbene, resterete stupiti nel sapere che non è affatto così. Tuttavia, esiste un trucchetto davvero geniale che aiuterà a capire se il frigorifero è in perfetto stato e se funziona a dovere. Si tratta di uno stratagemma furbissimo e che permetterà di capire se c’è una dispersione di energia. Per procedere basterà prendere semplicemente un foglio di carta assorbente da cucina, aprire lo sportello del frigo e mettere lo scottex tra la porta e la guarnizione.

Ora chiudere lo sportello e provare a tirare la carta, se questa non viene via, vuol dire che la guarnizione è ancora intatta e tutto funziona a dovere. Ma cosa vuol dire se invece tirando lo scottex viene via facilmente? Ciò vuol dire che la guarnizione non aderisce più alla perfezione e in quello spazio creato si andrà a disperdere il fresco dall’interno del frigo, di conseguenza per poter mantenere una temperatura costante il motore avrà bisogno di più energia e quindi di più corrente. Quindi, per evitare questo, basterà sostituire la guarnizione e si ridurranno anche le bollette.