Per dire per sempre addio alla candeggina nel WC ti basterà usare questo ingrediente: sbianca e igienizza

Riuscire a mantenere sempre il massimo dell’igiene in casa è un compito assolutamente molto importante. Più gli ambienti risultano puliti e meno è la probabilità di avere a che fare con germi, batteri e anche cattivi odori. Proprio per questo, sarà altrettanto importante prestare le dovute attenzioni ad ambienti come bagno e cucina, in cui lo sporco tende ad accumularsi molto rapidamente.

Prendendo in esame il bagno, ci renderemo subito conto che sono tantissimi gli elementi al suo interno che necessitano di una pulizia adeguata, ma uno tra tutti spicca particolarmente ed è senza dubbio il WC. Al suo interno, infatti, sarà davvero notevole la quantità di sporco che si tenderà ad accumulare nel giro di pochissimo tempo, ma non solo, anche aloni e macchie, andranno a riempire man mano tutta la superficie del water.

Basta un solo ingrediente per igienizzare e sbiancare il WC: non serve più la candeggina

L’interno del WC risulta essere l’ambiente ideale per la proliferazione di germi e batteri, motivo per cui la sua pulizia dovrà essere non solo quotidiana, ma anche ben accurata e approfondita. Più si andrà a trascurare questo passaggio e più ci sarà il rischio di avere un ambiente poco salubre. Inoltre, alla lunga il water tende ad ingiallirsi e a presentare tutte quelle macchie difficili poi da mandare via.

Germi, batteri, macchie gialle ed incrostazioni, sono gli ‘abitanti’ principali che si trovano quotidianamente all’interno del Wc, ecco perché (fino ad ora) il prodotto più utilizzato per igienizzare, sanificare e sbiancare è stata sempre la candeggina. Un solo flacone, capace di assolvere contemporaneamente più compiti insieme. Tuttavia, sappiamo benissimo che si tratta di un liquido altamente chimico, inquinante e anche tossico, quindi, anche in questo caso c’è necessità di un alternativa del tutto naturale.

In questo caso, la soluzione esiste e l’abbiamo già tutti in dispensa. Basterà semplicemente prendere del sale grosso ed il gioco è fatto. Non tutti lo sanno, ma il sale presenta delle proprietà antibatteriche e disinfettanti. Oltre a questa funzione che, ovviamente, aiuta a mantenere pulito il wc, il sale ha anche un’altra caratteristiche molto importante, ossia aiuta a prevenire i cattivi odori. Quindi, basterà semplicemente versare una manciata di sale nel WC prima di andare a letto. Il mattino dopo usare lo spazzolone per strofinare sul fondo e sulle pareti, e tirare lo sciacquone e come per magia il water sarà bianco, pulito ed igienizzato.