Ha firmato con la Juve ma è già addio: separazione lampo!

Prosegue la preparazione in vista dell’imminente Mondiale per Club per la Juventus, che sarà di scena nelle prossime notti contro l’Al-Ain per la prima sfida di questa nuova avventura che segnerà anche l’inizio di un progetto tecnico differente.

La nuova versione dei bianconeri passa dall’arrivo di Comolli, dai cambiamenti in alcuni ruoli dirigenziali, ma anche e soprattutto dalla permanenza sulla panchina di Igor Tudor confermato ufficialmente nei giorni scorsi anche per la prossima annata. Ci sarà quindi tanto da lavorare in seno alla Juventus per arrivare pronti ad una stagione che non potrà ulteriormente essere bollata come fallimentare.

Prima di andare a toccare ulteriormente la rosa il prossimo passo è però rappresentato dal Mondiale per Club nel quale la Juve vorrà ben figurare dando fondo a tutte le energie, e facendo leva anche su qualche calciatore rientrato dai prestiti come Rugani e Kostic, senza dimenticare chi finora è rimasto ai box come Arkadiusz Milik.

Nell’elenco dei convocati per la competizione negli USA figura anche il centravanti polacco, autentico fantasma nel corso dell’ultima annata a causa dei noti problemi fisici che lo hanno tenuto fermo. È quindi tempo di riprendere confidenza col campo a certi livelli per l’ex Napoli che ha recuperato dal lunghissimo infortunio al ginocchio che lo ha limitato ponendo inevitabili dubbi anche sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Milik addio dopo il rinnovo: separazione immediata

Al netto delle problematiche fisiche nelle scorse settimane la Juventus ha rinnovato il contratto di Milik fino al 2027, destando non più di qualche dubbio.

Al netto dell’attuale Mondiale per Club e del recente prolungamento il destino del polacco appare comunque lontano da Torino per ciò che concerne la prossima stagione. Secondo quanto evidenziato da ‘Calciomercato.com’ la volontà delle parti sarebbe quella di andare verso una separazione già nel corso della prossima sessione estiva.

In questo senso il calciatore sarebbe intenzionato a ripartire da una realtà che possa riportarlo a giocare con continuità dopo le disavventure dell’ultimo anno di anonimato. Per una cessione si valuterebbe con la Juventus un addio a titolo definitivo o al limite in prestito.

Una separazione quasi inevitabile dopo l’apporto risicatissimo che il calciatore ha potuto dare alla squadra nelle ultime annate. Nel totale con indosso la maglia della Juventus (vestita a partire dal 2022) ha messo a referto appena 75 apparizioni tra tutte le competizioni, condite da 17 gol e due assist. Ora Milik potrebbe provare a rilanciarsi altrove.