Juve tagliata fuori, Mondiale per Club già compromesso!

Anche l’Intelligenza artificiale scende in campo per il Mondiale per club che inizierà nelle prossime ore negli Stati Uniti. La vincitrice

L’Inter Miami di Lionel Messi aprirà il Mondiale per Club 2025, per la primissima volta in una veste del tutto rinnovata che vedrà ben 32 squadre ai nastri di partenza agguerrite e pronte a contendersi il titolo.

Due le italiane in corsa per la competizione, ovvero Inter e Juventus, che inaugureranno il proprio cammino rispettivamente il 17 e il 18 giugno. I nerazzurri di Chivu scenderanno in campo alle ore 3 italiane contro il Monterrey mentre i bianconeri alla medesima ora del giorno seguente contro l‘Al Ain.

Inizierà così quindi il cammino al Mondiale delle due italiane coinvolte che avranno l’arduo compito di farsi largo di fronte al meglio del calcio globale in una competizione che arriva in coda ad un’annata lunga, dispendiosa e già ricca di partite, il tutto poi a ridosso della stagione prossima che sarà immediatamente alle porte.

Servirà dunque arrivare alle partite nella migliore condizione possibile, andando magari a far capo anche ad energie e risorse finora inesplorate. Il percorso per arrivare alla finalissima del 13 luglio è tortuoso complice anche una concorrenza devastante che va dal Real Madrid al Manchester passando per PSG, Bayern Monaco e Chelsea.

Questo intanto il calendario di Inter e Juventus per la fase a gironi:

INTER-Monterrey il 17 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 18 giugno) a Los Angeles

INTER-Urawa Red Diamonds il 21 giugno ore 12 locali (ore 21 italiane) a Seattle

INTER-River Plate il 25 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 26 giugno) a Seattle

Al Ain-JUVENTUS il 18 giugno ore 21 locali (ore 3 italiane del 19 giugno) a Washington

JUVENTUS-Wydad Casablanca il 22 giugno ore 12 locali (ore 18 italiane) a Philadelphia

JUVENTUS-Manchester City il 26 giugno ore 15 locali (ore 21 italiane) a Orlando

Mondiale per Club, ecco chi lo vincerà: dalla Juventus all’Inter

32 squadre a caccia di un unico grande obiettivo sia in termini di prestigio che dal punto di vista delle soddisfazioni economiche. In ballo infatti cifre da capogiro per chi sarà capace di arrivare fino in fondo.

La nuova Juventus di Tudor è già al lavoro e spera di arrivarci nel miglior modo possibile per allungare quanto più è possibile la permanenza negli USA. Non sarà semplice ed anche i pronostici non vanno esattamente nella direzione di Vlahovic e soci.

L’Intelligenza Artificiale ha già diramato il proprio verdetto in merito a quelle che sono le chance di vittorie di tutte le contendenti, dai club meno blasonati alle big del panorama mondiale.

In questo quadro la Juventus è solamente nona tra le favorite al Mondiale per Club con appena il 3,6% di possibilità di vittoria finale. Chance quindi molto basse per la truppa di Tudor soprattutto se paragonata a PSG (18,5%), Manchester City (17,8%) e Bayern Monaco (12,8%).