Smetti subito di asciugare il bucato all’aria aperta, nemmeno immagini cosa rischi

Nessuno lo immagina, ma asciugare il bucato all'aria aperta anche in estate può essere una vera minaccia per la salute: si dovrebbe smettere subito!

Se in inverno, a causa delle piogge continue e del freddo, asciugare il bucato all’aria aperta sembra quasi una follia, in estate, complici anche le altissime temperature, diventa decisamente un obbligo. Inoltre, se si ha la fortuna di avere un’esposizione diretta al sole, basteranno davvero pochi minuti ed ecco tutto perfettamente asciutto e pronto per essere rimesso via. Per non parlare poi del poter smacchiante e sbiancante che hanno i raggi solari.

Poter finalmente asciugare il bucato all’aria aperta, dopo mesi in cui abbiamo avuto stendibiancheria in ogni angolo di casa, in cui abbiamo usato i termosifoni per velocizzare il tutto e dove l’asciugatrice non ha smesso un attimo di lavorare, è sicuramente una cosa meravigliosa. D’altronde, d’estate si suda di più, si sporca di più e di conseguenza si lava anche di più, ed ecco che quindi stendere il bucato fuori velocizza il tutto.

Ecco perché asciugare il bucato all’aria aperta non è poi così una buona idea

Preferire di asciugare il bucato all’aperto laddove possibile, piuttosto che tenerlo in casa è sicuramente la scelta migliore o almeno così era fino a poco fa. Secondo gli esperti, infatti, questo comunissimo gesto potrebbe in realtà rappresentare una minaccia per la salute, facendoci correre dei rischi che ignoriamo completamente. Ma è davvero possibile che accada tutto questo?

La domanda che a questo punto ci poniamo, è com’è possibile che asciugare il bucato all’aria aperta possa essere in realtà pericoloso per la salute? Ebbene, secondo gli esperti, questo comunissimo gesto può essere nocivo per le persone che soffrono di allergie. In questi periodi, infatti, i livelli di pollini sono molto alti e i capi stesi non fanno altro che assorbire tutto quello che c’è nell’aria.

Tutto ciò che si trova stesso all’aperto si trasforma in una sorta di ‘spugna’ assorbendo quello che c’è nell’aria. Di conseguenza, una volta che lo andremo ad indossare, non avremo appena messo un capo pulito, ma pieno di microparticelle di pollini, rischiando così di avere delle vere e proprie crisi allergiche. Ecco che allora, stendere il bucato in casa, ancora una volta, torna ad essere una scelta saggia. In questo modo, anche se i tempi saranno più lunghi, si eviterà ogni pericolo. Per cercare di velocizzare il tutto, si potrà posizionare lo stendino in un ambiente in cui arrivano lo stesso i raggi del sole, così i tempi si accorceranno notevolmente.