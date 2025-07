Spalletti sulla panchina di una Big di Serie A, tutto deciso

La Nazionale ha deciso di ripartire da Gennaro Gattuso per dare nuova linfa vitale ad un progetto tecnico che con Luciano Spalletti non è mai realmente decollato. L’ex allenatore del Napoli sperava di portare i successi e il bel gioco espresso sulla panchina partenopea anche da ct, ma l’avventura è finita prima del previsto.

Prima un Europeo disastroso e poi un inizio di fase di qualificazione al prossimo Mondiale tutt’altro che edificante, con la bruttissima sconfitta in terra norvegese che ha rappresentato il colpo di grazia sul legame tra la Nazionale e il tecnico di Certaldo. L’ex napoletano si è quindi separato dalla federazione con annesso addio al ruolo di commissario tecnico, tornando di fatto libero in ottica futura.

Il destino di Luciano Spalletti rischia di tornare un tema attuale e che prossimamente potrebbe svilupparsi ulteriormente. Tante le panchine di top club che hanno cambiato faccia in vista della prossima stagione, eppure c’è chi come la Juventus ha voluto provare a dare un senso di continuità al lavoro iniziato nell’ultima parte dell’annata.

I bianconeri, ai quali Spalletti è stato accostato a più riprese, dopo la fine del campionato hanno deciso di dare fiducia all’allenatore croato Igor Tudor in vista del recente Mondiale per Club rinnovando ufficialmente l’accordo fino al 2027 e con opzione di un ulteriore anno.

Calciomercato, Spalletti il prescelto della Juventus: mirino su di lui per il dopo Tudor

A dispetto però del rinnovo contrattuale e delle parole di grande fiducia nei suoi confronti, il futuro di Tudor è tutt’altro che definito sul lungo periodo.

La dirigenza della Juve potrebbe anche essere convinta che per riportare il club ai fasti di un tempo serva un tecnico top come Luciano Spalletti. In caso di flop nella prossima stagione e di ennesima annata deludente, la società bianconera dunque avrebbe in testa di contattare proprio l’ex commissario tecnico della Nazionale, associato al club piemontese a più riprese nel corso del recente passato.

Il destino di Tudor è quindi inevitabilmente legato ai risultati, e dovrà dare una sterzata importante rispetto all’ultima deludente stagione per provare a preservare il proprio posto alla Juventus.

In caso contrario l’idea di rilanciarsi con Spalletti prenderebbe corpo, vista anche la voglia di rivalsa dell’ex ct dopo quanto fatto vedere con la Nazionale. Intanto la Juve pensa al presente e al prossimo futuro: dopo il Mondiale per Club perso agli ottavi è tempo di recuperare energie e di andare brevemente in vacanza prima di ripartire.