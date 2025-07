Vlahovic all’Inter, scelta la contropartita che va alla Juve: che nome

Con il Mondiale per Club messo alle spalle Inter e Juventus possono tornare a pensare solo ed esclusivamente al prossimo futuro. Nerazzurri e bianconeri avranno un breve periodo di riposo prima di ricominciare a sudare in campo nella pre season con annessa sessione di calciomercato utile a rinforzare le rose.

Tra entrate ed uscite qualcosa si muoverà soprattutto per la Juventus, che dovrà riscattare una stagione complicata affidandosi al lavoro di Tudor in panchina. Tra i volti nuovi che dovranno alzare l’asticella c’è anche Jonathan David, freschissimo di approdo in quel di Torino dopo la fine del suo rapporto contrattuale col Lille.

Riparte quindi dal canadese l’attacco della Vecchia Signora che ha una grana su tutte ancora da risolvere. Il riferimento è al pesante contratto in essere con Dusan Vlahovic, il quale anche con Tudor è divenuto semplice alternativa a Kolo Muani al Mondiale per Club.

L’avventura torinese del bomber serbo è al capolinea anche a causa dell’altissimo ingaggio che percepirà nella stagione ormai alle porte, e che pesa come un macigno sulle scelte relative al futuro. I 90 minuti in panchina contro il Real sono un segnale molto forte, col club che ha intenzione di ripartire senza di lui. David è un acquisto che va anche in questa direzione, fermo restando che il mercato in entrata per l’attacco della Juve non è ancora finito.

Calciomercato Juventus, Vlahovic all’Inter con uno scambio: effetto domino per i bianconeri

La Juventus è da tempo a caccia di una soluzione per risolvere il futuro di Vlahovic senza perderci dal punto di vista strettamente economico.

In questo complicatissimo quadro si inserirebbe persino il nome degli eterni rivali dell’Inter, a caccia ancora di attaccanti nonostante l’arrivo di Bonny. Si tratta di un affare eventualmente molto complesso ma che potrebbe stuzzicare le parti in causa.

Vlahovic all’Inter è una pista che potrebbe accendersi con l’inserimento di una contropartita gradita alla Juve, come Carlos Augusto. A quel punto, con l’arrivo eventuale del 26enne brasiliano, i bianconeri sarebbero liberi di cedere Cambiaso in un autentico effetto domino.

Incastro difficile ma non del tutto impossibile che potrebbe accontentare tutti. In merito ad un eventuale approdo di Vlahovic a San Siro si è espresso anche Paolo Stringara che a ‘TMW Radio’: “Non ho mai capito come mai alla Juve sia sempre stato messo in discussione. Lui non ha mai avuto fiducia, a cominciare da Allegri. È un ragazzo che ha bisogno di avere fiducia. È forte di testa, è opportunista. Magari venisse“.