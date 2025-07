Pogacar ha deciso per lo stop, scelta definitiva

Gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo non stanno più nella pelle in vista dell’imminente inizio del Tour de France. Si tratta di una delle grandi classiche più attesa dell’anno e il grande favorito della vigilia non può che essere il solito Tadej Pogacar.

Il campione sloveno l’ha vinta per ben tre volte nelle ultime cinque edizioni, fermato solo nel 2022 e 2023 dal rivale Jonas Vingegaard, che resta anche quest’anno l’ostacolo più complesso da fronteggiare. A presentare la Grande Boucle ci ha pensato quindi lo stesso Pogacar in questi giorni di vigilia in conferenza stampa delineando anche il quadro relativo ai favoriti per la vittoria finale.

A tal proposito il campione uscente ha ammesso: “Sono stati 5 anni intensi, di grande lotta tra me e Jonas. C’è grande competizione, grande rivalità, vediamo se ci scambiamo ancora le posizioni… Ma occhio agli altri, ci sono tanti giovani interessanti e in grande forma. Saranno tra grandi settimane per la gente davanti alla tv e sulle strade”.

Ed a proposito del rivale per il Tour, Pogacar ha anche tranquillamente evidenziato: “Penso che sia il miglior scalatore del mondo, o almeno lo è stato negli ultimi anni soprattutto sulle salite lunghe. A cronometro a volte vado meglio io, altre volte lui, siamo li. La battaglia è aperta, vediamo cosa dice questo Tour de France”.

Ciclismo, Pogacar è stato netto: “Vivo meglio senza i social”

Un Tour de France come sempre intenso e ricco di sorprese si prepara al via mentre Pogacar sottolinea anche l’importanza delle prime tappe: “Come sempre le prime tappe del Tour sono intense e nervose. Puoi perdere la corsa se non fai attenzione, ma sinceramente io questa prima settimana la vedo come un’opportunità: ci sono tanti finali accidentati, pieni di trappole, con pochi sprint e una crono, bisogna stare con gli occhi molto aperti. E tenere lontana la sfortuna, evitare cadute per non fotterti subito il Tour. Nella prima settimana l’obiettivo è sopravvivere”.

Massima attenzione quindi per il campione sloveno che a margine delle varie conferenza ha anche confessato una rinuncia che gli ha cambiato la vita: “Da quando sto meno sui social e ho smesso di seguire giornalisti e media vari vivo molto meglio, ma per le prossime settimane cercherò di rispondere alle vostre domande con un sorriso sulle labbra”.

Una vita migliore senza social quindi per Pogacar che così facendo ha potuto rilassarsi e prepararsi al meglio per il grande evento in terra francese.