Roma, impossibile uscire di casa sabato 5 e domenica 6 luglio: chiuse oltre venti strade

Sono previste diverse chiusure stradali a Roma tra sabato 5 e domenica 6 luglio. Molti gli eventi programmati in questo fine settimana. Tra questi il concerto di Tony Effe al Circo Massimo, l’Angelus in Piazza San Pietro di papa Leone XIV, la processione religiosa “Festa dei Carri”. Ma ci saranno anche la chiusura del mercatino di viale delle Repubbliche Marinare, il Buskers Festival e il Rally di Roma Capitale.

Di conseguenza la viabilità nella Capitale verrà modificata. Per il concerto di domenica 5 luglio di Tony Effe al Circo Massimo sono attese 10 mila persone. Le prime chiusure al traffico scatteranno dalle 16:00 in via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole. Nelle zone limitrofe sono previsti divieti di sosta. Dalle 20:00 scattano le limitazioni alla circolazione in via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa e dalle 21:00 anche in via della Greca e via delle Terme Deciane.

Verranno poi deviate le linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3, nMC, L07 e L70. Le stesse chiusure sono previste per il giorno dopo, in occasione del concerto di Fabri Fibra del 7 luglio. Ma vediamo quali altre strade verranno chiuse al traffico in questo primo weekend di luglio.

Fine settimana di passione per la circolazione a Roma: le strade chiuse sabato 5 e domenica 6 luglio

Alle 12:00 di domenica 6 luglio è prevista la recita dell’Angelus da parte di papa Leone XIV in piazza San Pietro. Dalle 13:00 di sabato chiusure e divieti di fermata in via della Conciliazione e via di Porta Angelica, e anche in via Ristucci, vicolo del Campanile e via Scossacavalli. Sempre sabato 5, circa un centinaio di persone prenderanno parte dalle 19:00 alle 21:00 alla processione religiosa “Festa dei Carri” in zona Casilina.

Per la processione saranno possibili chiusure lungo via Casilina, via Capua, via Policastro, via Gerardo Mercatore, via della Marranella, largo Bartolomeo Perestrello, via e piazza della Marranella. Domenica 6 a Ostia chiude al traffico per tutta la giornata il mercatino di viale delle Repubbliche Marinare nel tratto dal lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova.

Sarà deviata la linea 05: il mezzo, una volta arrivato sul lungomare Toscanelli, proseguirà lungo via Giuliano da Sangallo, corso Duca di Genova prima di tornare su viale Repubbliche Marinare. Per il Buskers Festival a Fonte Nuova (sabato e domenica dalle 17:30) chiuderà al traffico il tratto di via Nomentana tra via I Maggio e via Boccaccio per il Buskers Festival.

Deviazione per la linea 337 che salterà dieci fermate spostandosi su via di Tor Sant’Antonio e la Nomentana Bis. Infine a causa della prova speciale del Rally di Roma Capitale fino alle 07:00 di sabato 5 luglio non si potrà circolare in via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via delle Terme di Traiano, via del Monte Oppio nel tratto compreso tra Via delle Terme di Traiano e la confluenza con Via delle Sette Sale civico 34.