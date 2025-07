Stefano De Martino prende una decisione inaspettata: niente da fare

Per dirla con la psicologa Asha Phillips, i no aiutano a crescere. Sembra un’antilogica in un mondo dove sembra che si debba sempre dire sì a tutto. Ma la logica del no aiuta a mettere dei paletti, serve a tracciare i confini di cui una personalità in formazione ha un disperato bisogno. La logica del tutto e subito è solo la ricetta per produrre disastri.

Dire no vuol dire saper aspettare, consapevoli che c’è un tempo per ogni cosa e che bruciare le tappe non è mai consigliabile. Sembra saperlo bene Stefano De Martino. Lo showman di Torre Annunziata in più di un’occasione ha dichiarato di avere bisogno di “ore di volo” per pilotare quel “Boeing” che è Sanremo. Un modo come un altro per esprimere la necessità di accumulare esperienza.

Il mondo dello spettacolo prende e brucia i talenti nel giro di una stagione. E molti stanno al gioco, magari ispirati dalla logica secondo la quale “è meglio bruciare che spegnersi lentamente”. De Martino invece scelto diversamente. Ha preso una decisione che molti giudicherebbero inaspettata.

La decisione inaspettata di Stefano De Martino

Un aneddoto svelato da Alfonso Signorini sull’ultimo numero di Chi la dice lunga sulla politica dei piccoli passi graduali di Stefano De Martino. Il nuovo volto di punta della Rai conferma di voler seguire il suo percorso senza forzare i tempi. Soprattutto sembra aver capito bene che una carriera di successo si costruisce anche sapendo dire di no.

Signorini ha elogiato il conduttore di Affari Tuoi: “Stefano, secondo me, è bravissimo, e De Martino è un grande professionista, cura ogni dettaglio, è uno che non lascia niente al caso”, spiega Signorini che dice di aver “avuto modo di capire quanto fosse intelligente, non tanto quando stava con Belen, ma dopo”. Signorini dice di aver colto l’acume del conduttore del game show dei pacchi proprio a partire da un rifiuto coerente col suo percorso nel mondo dello spettacolo.

“Un po’ di tempo fa mi ha chiamato Mondadori Libri – racconta Signorini – e mi ha detto: «Alfonso, per piacere, dato che sappiamo che sei molto amico di Stefano, cerca di convincerlo a fare un libro per noi». Allora ho telefonato a Stefano e gli ho chiesto: «Senti, ti andrebbe di scrivere un libro per Mondadori?». Lui mi ha risposto: «No»”.

“Ma poi – prosegue il conduttore del GF – ha aggiunto: «Alfò, ma io libri li devo leggere, non li devo scrivere». Una risposta di grande maturità e saggezza. Questo è Stefano De Martino”, ha concluso Signorini. Un aneddoto che illustra alla perfezione la perspicacia e insieme l’umiltà del giovane conduttore, pronto a dire no e ad andare controcorrente quando le librerie pullulano invece di libri e autobiografie di personaggi dello spettacolo – opere peraltro praticamente sempre realizzate grazie al supporto di un ghostwriter.