Il segreto della nonna per eliminare la puzza di fumo dai vestiti: è stata la svolta che cercavo

Avere vestiti che profumano di fresco e di pulito è quella piacevole sensazione che tutti desideriamo di ottenere quando mettiamo il bucato in lavatrice, ma soprattutto è quella fragranza che speriamo duri per settimana intere su tutti i nostri indumenti. Purtroppo però non sempre le cose vanno così anzi, in alcune occasioni, ciò che indossiamo non farà altro che assorbire gli odori degli ambienti circostanti e non sempre si tratta di odori gradevoli.

Sono diversi gli odori che possono esserci all’interno di un ambiente, ma uno in particolare è terribilmente fastidioso, perché non solo viene assorbito da ciò che indossiamo, ma anche dai tessili di casa, ed è la puzza di fumo che aumenta notevolmente quando c’è più di una persona che fuma, rendendo anche l’aria irrespirabile.

Puzza di fumo, come eliminarla dai vestiti senza alcuna difficoltà

Quante volte, dopo aver passato una piacevole serata in compagnia, una volta rientrati a casa ci rendiamo conto che i nostri vestiti hanno un cattivo odore di fumo? Un fenomeno, purtroppo, davvero comune e che si verifica quando siamo in stretto contatto con un fumatore. La prima cosa che ci viene in mente di fare, quando questo accade, è di mettere tutto in lavatrice, ma è davvero la soluzione adatta?

In realtà la risposta non è poi così scontata, perché se da un lato lavare i capi puzzolenti è sicuramente una scelta saggia, non sempre si potrebbe avere la possibilità di lavare tutto nell’immediato e come fare allora in questi casi? Ebbene, la soluzione è davvero bizzarra, perché basterà mettere i capi in questione nel congelatore ed il gioco è fatto.

Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, il freddo aiuta a neutralizzare i cattivi odori, evitando così il passaggio in lavatrice. Per procedere in modo sicuro, prendere un sacchetto per alimenti o anche un qualsiasi sacchetto di plastica, mettere il capo all’interno e riporre tutto nel freezer per almeno un’ora. In questo modo le basse temperature andranno ad agire e i cattivi odori spariranno del tutto. Ovviamente, attenzione sempre ai capi da trattare, perché quelli troppo delicati potrebbero rovinarsi. Quindi, prima di procedere assicurarsi che ciò che si ha indosso non è né di seta, né di lino e di nessun altro materiale troppo delicato.