Inter, Chivu col fiato sospeso: il lunghissimo stop stravolge tutto

Il Mondiale per Club è andato in archivio già da qualche giorno per l’Inter che sta ricaricando le batterie in vista di quello che sarà il prossimo futuro.

I nerazzurri dovranno mettersi alle spalle le delusioni di un’annata che da potenzialmente trionfale è passata in poche settimane ad enorme debacle. L’Inter infatti ha perso in serie campionato e finale di Champions League, per poi iniziare un nuovo percorso con Chivu a partire da un Mondiale per Club salutato troppo presto al cospetto di un avversario alla portata come il Fluminense.

Proprio il ko con i brasiliani ha lasciato anche una coda di polemiche a partire dal durissimo sfogo di capitan Lautaro Martinez che ha fatto inevitabilmente rumore. Ora c’è spazio anche per il calciomercato e proprio il partner d’attacco dell’argentino potrebbe finire al centro di un maxi intrigo tra top club.

Il Mondiale per Club ha lasciato strascichi anche dal punto di vista fisico per alcuni club come il Bayern Monaco. I bavaresi devono infatti registrare il brutto infortunio occorso a Musiala durante il quarto di finale perso contro il PSG. Il fantasista tedesco è finito ko per lo choc dei presenti ed ha riportato una frattura del perone associata a una caviglia rotta e lussata.

Musiala ko e il Bayern può guardare in Serie A: scelto Thuram

Infortunio brutto quello di Musiala che costringerà il campione lontano dai campi per circa 5 mesi, col Bayern Monaco ora costretto a correre ai ripari.

Proprio in questo quadro le strade dei bavaresi e dell’Inter potrebbero incrociarsi, con un calciatore che potrebbe fare gola ai tedeschi. Il riferimento è a Marcus Thuram.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X dai colleghi di Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Musiala fuori circa 5 mesi dopo il brutto infortunio subito contro il #Psg. Con il mercato aperto, su quale big di Serie A dovrebbe puntare il #Bayern per rimpiazzarlo❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 6, 2025

Con Musiala lungamente ai box i tifosi su X hanno scelto proprio Thuram come potenziale sostituto in ottica calciomercato, seppur con ruolo e caratteristiche differenti. L’attaccante francese dell’Inter era finito già nelle ultime settimane al centro di alcuni rumors di mercato e c’è chi ora lo vedrebbe benissimo nell’attacco del Bayern a completare un reparto da sogno.

I nerazzurri per ora se lo tengono stretto al netto delle voci. Thuram in questa stagione ha messo a referto 18 gol e 9 assist totali tra tutte le competizioni.