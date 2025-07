Addio Juve, firma l’ultimo contratto: futuro in Arabia

Il Mondiale per Club per la Juventus è ormai alle spalle da tempo e c’è dunque bisogno di tornare a lavorare anima e corpo sul mercato e sulla costruzione della squadra del domani.

Prima di tutto però Comolli e soci dovranno occuparsi della grana legata a Dusan Vlahovic che nel suo ultimo anno di contratto costerà al club circa 42 milioni di euro tra stipendio lordo e ammortamento del cartellino. Cifre decisamente troppo elevate per chi non è riuscito ad incidere a dovere in queste stagioni.

Il serbo ha deluso ed è arrivato ad un punto di non ritorno con la Juventus pronta a trovare una nuova sistemazione alle giuste condizioni. Sembrano lontanissimi i tempi in cui nel gennaio 2022 Vlahovic fu pagato circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, arrivando a Torino con enormi aspettative sul suo conto. La società ora valuta il cartellino tra i 25 e i 30 milioni e sta registrando difficoltà nel trovare la soluzione migliore per lui.

Il numero 9 bianconero è stato accostato a più riprese al Milan ma ieri in conferenza stampa lo stesso Massimiliano Allegri ha saputo dribblare le domande sul suo ex centravanti: “È un ragazzo straordinario, ma è un giocatore della Juventus”.

Calciomercato Juventus, da Sancho a Vlahovic: ultimo contratto e futuro in Arabia

Nonostante le parole di Allegri siano state abbastanza chiare l’accostamento di Vlahovic al Milan resta comunque vivo, con i rossoneri che potrebbero provare a trovare la soluzione che accontenti tutti.

Appare chiaro come gli altissimi costi relativi all’ingaggio del serbo siano un ostacolo sia per la Juve che per chi vuole acquistarne il cartellino, ma si tratta di una situazione che col passare delle settimane andrà sbloccata per forza di cose.

La stessa cessione o meno del classe 2000 serbo è fondamentale per sbloccare le possibilità del mercato in entrata della società bianconera. A tal proposito, in relazione al futuro di Vlahovic, ma anche di un altro campione a caccia di rilancio, il giornalista Graziano Carugo Campi ha scritto su X: “Vlahovic e Sancho per sono casi simili. Entrambi pagati più di 90 milioni nel 2022, in scadenza, ed esuberi. A 25 anni chi li firma si prende degli indesiderati che firmano l’ultimo contratto importante della carriera, quello che li porterà a 30 anni. Poi ci sarà l’Arabia“.

Un parallelo interessante quello tra l’attaccante in uscita dalla Juve e l’esterno che è invece obiettivo offensivo dei bianconeri. Per entrambi Campi vede un futuro a seguire in Arabia Saudita.