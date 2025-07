Salta 3 tornei dopo l’infortunio a Wimbledon: anche Sinner stenta a crederci

Ci è mancato poco perché quella che fino a quel momento era stata una cavalcata trionfale si trasformasse in una cocente delusione. La caduta di Jannik Sinner a Wimbledon e l’infortunio al gomito potevano costare cari al numero al mondo nel match con Grigor Dimitrov. Darren Cahill, allenatore del campione altoatesino, ha dichiarato che il problema al gomito “ha fatto perdere circa 10 km/h di velocità sul dritto” al tennista azzurro.

Dopo la caduta nell’ottavo di finale con Dimitrov, Jannik si è sottoposto a una risonanza dalla quale non sarebbero emersi problemi. Il 24enne pusterese ieri ha svolto un lavoro leggero sui campi indoor e si prepara a incrociare la racchetta nei quarti del prestigioso torneo londinese con lo statunitense Ben Shelton, sconfitto negli ultimi cinque match in cui i due tennisti si sono incontrati.

Nel frattempo il grande rivale dell’italiano, Carlos Alcaraz, ha raggiunto di slancio la sua terza semifinale consecutiva a Wimbledon liberandosi in meno di un’ora e quaranta di Cameron Norrie, battuto per tre set a zero. Ma non per tutti è un momento felice. Un tennista dovrà saltare ben tre tornei dopo l’infortunio patito durante il torneo di Wimbledon.

Tre tornei saltati dopo l’infortunio patito a Wimbledon: l’incredulità di Jannik Sinner

È andato molto vicino al colpaccio Grigor Dimitrov. Avanti di due set nell’ottavo contro il favoritissimo Jannik Sinner, il tennista bulgaro si è dovuto arrendere a un infortunio patito proprio nel momento in cui aveva pareggiato il conto dei game (2-2) nel terzo set. Dimitrov si è fatto male e Sinner ha capito immediatamente che non si trattava di un infortunio leggero.

Il campione italiano ha subito raggiunto l’avversario dall’altra parte del campo per sincerarsi delle sue condizioni (tra i due c’è anche un rapporto di amicizia). Il bulgaro si è toccato la zona del pettorale ed è apparso subito chiaro che non riusciva ad alzare il braccio. Il tennista trentaquattrenne ha dovuto abbandonare il rettangolo di gioco per parlare con il suo fisioterapista prima di rientrare in lacrime per stringere la mano a Sinner, salutare il pubblico e dare forfait.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)



L’agente di Dimitrov ha svelato la natura dell’infortunio e i tempi di recupero. Il tennista ha subito una lesione parziale del muscolo pettorale destro. L’infortunio rimediato nel match contro Jannik Sinner lo costringerà a saltare ben tre tornei. Dimitrov non ci sarà a Bastad, Toronto e Cincinnati.

La speranza è quella di recuperare per l’ultimo appuntamento stagionale con gli Slam: l’US Open. Sul suo profilo Instagram Sinner ha augurato una pronta guarigione al tennista bulgaro: “Guarisci presto, amico mio. Ti auguro il meglio”.