Metti delle foglie di alloro sotto il cuscino e ti cambia la vita: il trucco che avresti voluto conoscere prima

L’alloro è una di quelle profumatissime piantine aromatiche che in casa non mancano mai. Grazie al suo aroma e al suo inconfondibile sapore, permette di dare quel tocco in più a tantissime preparazioni, riuscendo ad enfatizzare ancora di più il gusto. Ma non è tutto, perché le foglie di alloro hanno tantissime proprietà nascoste e sono ideali anche per piccole faccende domestiche.

Le foglie di alloro non servono solo per insaporire i cibi, infatti, hanno tanti usi alternativi in ambito domestico e possono rivelarsi delle valide alleate in casa. Mettere, ad esempio, delle foglie di alloro in sacchettini di plastica, permette di ottenere un naturale deodorante per armadi, cassetti e scarpiere. Se invece si aggiungono un paio di foglie in lavatrice, possiamo mantenere colori vivi e brillanti.

Ecco perché tutti dovrebbero mettere delle foglie di alloro sotto il cuscino

Ma oltre a questi utilizzi geniali appena citati, in realtà le foglie di alloro hanno anche ‘poteri’ capaci di rilassare corpo e mente. Proprio per questo, è diventano virale un trucchetto in cui le foglie di alloro vengono messe direttamente sotto il cuscino del letto. Un gesto semplicissimo, ma che potrà avere degli incredibili effetti benefici su corpo, mente e spirito.

Nella tradizione esoterica, l’alloro è considerato una pianta sacra e protettiva, spesso associata ad Apollo, il dio greco della profezia. Si crede che, stimoli sogni intensi o “profetici”, aiuti ad avere intuizioni o messaggi simbolici durante il sonno, faciliti il contatto con il subconscio o la dimensione spirituale. Ma non è tutto, perché stando sempre a quanto si diceva un tempo, l’alloro viene usato per allontanare energie negative o spiriti indesiderati.

Quindi mettendo delle foglioline sotto il cuscino, funzionerebbero come “scudo energetico” e andrebbero a favorire un sonno più sereno, protetto da incubi o ansie. Anche se non scientificamente confermato in questa forma, si dice che l’aroma delle foglie secche aiuti a rilassare corpo e mente, calmi l’ansia e riduca lo stress prima di dormire L’effetto, se c’è, sarebbe simile a quello di alcune tisane rilassanti a base di erbe aromatiche. Quindi, per riposare bene, fare un sonno sereno, profondo e senza incubi, mettere delle foglie di alloro sotto il cuscino è senza dubbio la scelta migliore da fare.