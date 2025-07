Ora costa meno di 4 euro da Lidl: in pochi istanti la tua casa diventerà un vero parco

Chi è che non sogna di trasformare la propria casa in un piccolo angolo di paradiso? Chi non vorrebbe avere un vero parco dove bellezza e relax si danno appuntamento per fondersi all’interno di un’atmosfera fatta di freschezza e accoglienza? La bella notizia è che per farlo non serviranno investimenti importanti o interventi sofisticati. Tutto merito di Lidl.

Questo mese la celebre catena di discount offre una soluzione davvero sorprendente che permette, spendendo meno di 4 euro, di rinnovare totalmente il look dei nostri spazi domestici. I dettagli possono fare la differenza e quello proposto da Lidl permetterà di dare nuovo respiro al salotto, al balcone e anche in cucina, dando un tocco green alla nostra abitazione.

Una soluzione ideale insomma per chi ama prendersi cura della propria casa senza rinunciare allo stile ma anche se allargare troppo i cordoni della borsa. Per chi cerca di conciliare stile e risparmio l’offerta di Lidl rappresenta una grande opportunità per sentirsi in un vero parco, senza uscire di casa, con una spesa di pochi euro.

La soluzione di Lidl per trasformare la casa in un parco a meno di 4 euro

In questo mese di luglio il nostro giardino indoor può prendere vita grazie a una selezione di piante offerte da Lidl a partire da 3,99 euro. Una promozione perfetta per creare un angolo di verde in casa senza spendere un patrimonio. Tra le offerte più interessanti va senz’altro segnalata la lavanda a 3,99 euro. Si tratta di una pianta celebre per il suo profumo delicato e le proprietà rilassanti.

Ottime per balconi e terrazzi assolati, la lavanda cresce molto bene e non richiede molte annaffiatura, una caratteristica ideale per chi non ha il pollice verde. La piantina raggiunge circa 20 centimetri di altezza. Sempre a 3,99 euro c’è il Cactus mix, un assortimento di piccole succulente che richiede pochissima acqua. Le dimensioni (vaso da 12 cm e altezza di 17-22 cm) rendono il Cactus mix perfetto per caratterizzare mensole o scrivanie.

Molto interessante anche la piccola composizione Mini giardino com Crassula ed Echeveria in un vaso di vetro elegante. Lidl la offre a 5,99 euro. I 10 centimetri di altezza la rendono adatta anche agli spazi più minuti. Dal 10 luglio arriva poi la Calathea, messa in vendita a 3,99 euro, celebre per le foglie dalle trame decorative. Tra le varietà disponibili troviamo la Calathea Burle Marxii e la Calathea Rosea Picta Medallion.

Ma non è tutto: Lidl vende anche elementi d’arredo più imponenti come le Piante verdi, offerte a 7,49 euro, con varietà come Ficus microcarpa Ginseng, Pachira aquatica e Sansevieria, in grado di adattarsi spazi poco luminosi. Infine, tra le piante proposte a luglio ci sono anche le Piante pensili a 3,49 euro (Chlorophytum, Nephrolepis, Hedera Helix e altre varietà da appendere in ambienti luminosi).