Sono freschi e farcitissimi, ma ora guai a mangiarli: allerta del Ministero

Un altro richiamo alimentare che stavolta riguarda prodotti apprezzati per la freschezza e la ricca farcitura. Il Ministero invita a non consumarli.

Tutti li amano per la loro freschezza e per la varietà delle farciture, per non parlare della praticità e del gusto irresistibile. Ma quando si tratta di alimenti e salute il gusto passa – come è giusto – assolutamente in secondo piano anche se si tratta di prodotti alimentari da anni protagonisti sugli scaffali dei supermercati e sulle tavole delle nostre case.

Nelle ultime ore il Ministero della Salute ha segnalato un altro richiamo alimentare invitando a non consumare uno specifico lotto di questi prodotti per evitare gravi rischi alla salute pubblica. L’avviso di allerta oggetto della segnalazione ministeriale è chiaro e riguarda una possibile contaminazione microbiologica. I consumatori sono invitati a fare molta attenzione.

L’infezione potrebbe provocare sintomi gravi. Come sempre in circostanze come queste l’invito è quello di non consumare il prodotto richiamato. Chi eventualmente dovesse averne acquistata una o più confezioni è invitato a restituire al più presto presso i punti vendita interessati gli acquisti richiamati per rischio alimentare.

Questi prodotti non vanno consumati, arriva la segnalazione del Ministero della Salute

Ancora un ritiro alimentare per rischio microbiologico. La segnalazione del Ministero della Salute e della catena di supermercati Migross riguarda il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tramezzini farciti con prosciutto Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese a marchio Ibis.

Sull’avviso è indicato il motivo del richiamo: la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Questo batterio contaminare con facilità molti alimenti crudi, a cominciare dalle carni non ben cotte. Consumare i cibi contaminati dal batterio può portare allo sviluppo di un’infezione. In genere i sintomi dell’infezione da listeria somigliano a quelli di altre gastroenteriti infettive.

Avremo perciò febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari. Quando l’infezione si diffonde al sistema nervoso si presenteranno altri sintomi come cefalea, confusione, irrigidimento del collo oltre alla presenza della febbre. Il trattamento della listeriosi passa per una terapia antibiotica specifica, tanto negli adulti quanto nei bambini.

Il prodotto richiamato dall’azienda produttrice viene venduto in confezioni da 170 grammi, con il numero di lotto L.163 e la data di scadenza 17/07/2025. A produrre i tramezzini richiamati è stata l’azienda Italia Alimentari Spa. Lo stabilimento di produzione è situato in via Marconi 3, a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova (marchio di identificazione CE IT 157 L).

Come misura cautelativa, l’azienda raccomanda alla clientela di non consumare i tramezzini farciti con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato potranno restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.