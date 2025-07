Scambio folle con Barella: un campione d’Europa all’Inter

Il nuovo progetto dell’Inter è già ripartito da Christian Chivu seppur con risultati non esaltanti al Mondiale per Club. L’uscita di scena contro il Fluminense ancora scotta per i nerazzurri che non sono riusciti a mettersi alle spalle quanto accaduto nel finale di stagione tra campionato e soprattutto finale di Champions.

Una delusione dietro l’altra per i nerazzurri in coda all’avventura di Simone Inzaghi, che a San Siro ha raccolto probabilmente meno di quanto era immaginabile. Era infatti lecito attendersi di più soprattutto in questa stagione in cui l’Inter è rimasta in corsa per quasi ogni obiettivo importante fino alla fine, chiudendo però l’annata a zero titoli.

Ora la palla passa a Chivu che con idee fresche e innovative dovrà ricostruire l’Inter a partire proprio dai pilastri della squadra. Uno su tutti certamente Nicolò Barella, leader dello spogliatoio e uomo simbolo del club che nelle scorse settimane aveva anche ben accolto il neo allenatore: “Io conoscevo già il mister, abbiamo parlato qualche volta dopo le partitelle ad Appiano quando lui allenava la Primavera. Avevo notato la sua grande empatia verso i giocatori, sa capire le diverse esigenze. È una qualità molto importante che non tutti hanno. In un momento difficile ci sta dando una grande mano, una spinta in più. È un tipo diretto, ha grande voglia di fare e di vincere. Insieme abbiamo la possibilità di fare qualcosa di bello”.

Tanta carica quindi per Barella che ha tutta l’intenzione di dare il suo contributo per ricostruire una Inter vincente. Il mercato però incombe e iniziano a crescere anche le voci sul suo conto.

Calciomercato Inter, follia per Barella: scambio assurdo con Vitinha

Nelle scorse settimane Barella era stato già accostato all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, con l’allenatore italiano che lo avrebbe indubbiamente voluto nella sua avventura in Arabia Saudita.

Non sembra però la destinazione giusta per il centrocampista classe 1997 che resta legatissimo all’Inter, che però dovrà alzare la guardia nei confronti di una big europea.

Si tratta del PSG vincitore della Champions League proprio in finale contro i nerazzurri. I parigini potrebbero fare all-in su Barella ma troverebbero le forti opposizioni da parte di Marotta e soci. L’Inter infatti alzerebbe il muro e al contrario potrebbe provocatoriamente andare a chiedere in cambio eventualmente la stella della mediana del Paris Saint Germain, ovvero Vitinha. Valutazione simile tra i due calciatori in un’ipotesi suggestiva ma di difficilissima realizzazione.