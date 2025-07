Tinteggiare casa in estate: le tonalità tra cui scegliere per portare luce e colore

Sono queste le tonalità perfette da scegliere se si vuole tinteggiare casa in estate: perfette per donare un tocco di colore e per dare luce agli ambienti.

In estate c’è chi preferisce andare al mare, in piscina o in montagna, anche solo per qualche giorno e chi invece, sfruttando proprio il calore presente, deciderà di ritinteggiare casa, consapevole che le alte temperature favoriranno ad avere un’asciugatura rapida della vernice. Un’idea, che potrà sembrare insolita, ma che in realtà risulta essere ideale se si vogliono accorciare, e anche di molto, i tempi.

Prima di procedere ovviamente si dovranno svuotare gli ambienti, una volta che tutti gli spazi saranno completamente liberi, allora si potrà procedere con eventuali trattamenti da fare alle pareti, soprattutto se sono soggette alla comparsa di muffa e di umidità. Una volta fatto tutto questo si arriverà al momento cruciale, ossia scegliere il colore giusto per le pareti e per farlo, non ci si dovrà affidare solo al proprio gusto, ma anche seguire alcuni semplici consigli.

Tinteggiare casa in estate con i consigli degli esperti: ecco i colori da scegliere

Per poter scegliere la tonalità giusta per i vari ambienti di casa, si dovrà puntare su colori che diano luce e che siano in grado di ‘illuminare’ gli spazi. Quindi, sarà importante tenere conto di questo, per poter fare poi la scelta più giusta. Ma quali sono quindi le tonalità perfette da scegliere in estate? Vediamole nel dettaglio.

Non esiste una tonalità unica che vada bene per ogni ambiente, ma ognuno di questi avrà la necessità di avere un colore che ne esalti le funzioni e che permetta di creare un luogo confortevole. Il soggiorno, ad esempio, è la stanza della convivialità, per questo è consigliabile puntare su colori caldi e accoglienti come il terracotta chiaro o il verde salvia. Poi c’è la camera da letto, dove si dovrà ottenere un ambiente rilassante, quindi meglio puntare su toni freddi e riposanti, come l’azzurro polvere o la lavanda

Arriviamo poi alla cucina, dove si potrà puntare su tonalità vivaci ma non eccessive. Il giallo chiaro, il menta o un grigio caldo possono rendere l’ambiente dinamico ma equilibrato. Infine, c’è il bagno, e soprattutto se spesso piccolo, può risplendere con il bianco ottico oppure un tenue verde acqua. Insomma, c’è davvero tanta scelta e sono diverse le tonalità su cui puntare. Basterà scegliere quella che più piace e l’effetto sarà davvero pazzesco.