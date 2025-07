Per sbiancare le tende in casa non uso più la candeggina: basta un cucchiaino di questo e tornano candide

Ecco il rimedio naturale perfetto per sbiancare le tende senza usare più la candeggina: in questo modo torneranno pulitissime e avranno anche un gradevole profumo.

Le tende sono tra gli elementi d’arredo che più fanno la differenza in casa. Hanno tantissime funzioni, come garantire la giusta privacy, proteggere dal caldo e dal freddo, insonorizzare leggermente gli ambienti e anche, ovviamente, una funzione estetica, in quanto permettono di completare l’ambiente rendendolo più accogliente e confortevole. Si adattano alla perfezione ad ogni stile, donando quel tocco in più.

Esistono tantissime tipologie di tende, che possono differire per forma, colore, tessuto e anche fantasia, ma, indipendentemente dal modello scelto c’è una cosa che accomuna tutte, ossia che periodicamente anche le tende dovranno essere lavate ed igienizzate. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, con il tempo tendono ad accumulare sporco e polvere che le renderanno non solo sporche, ma anche ingrigite, facendogli perdere la brillantezza dei loro colori.

Come sbiancare le tende in modo naturale e senza usare la candeggina

Quando è necessario lavare le tende, soprattutto quelle di colore chiaro, la candeggina è sicuramente uno dei prodotti che più viene utilizzato. Sicuramente igienizza e sbianca, ma non possiamo non pensare al fatto che risulta essere particolarmente aggressiva e anche tossica. Quindi, per evitare inutili complicazioni, si potrà optare per un rimedio naturale altrettanto efficace come la candeggina.

A differenza di quello che si possa pensare, in casa c’è già tutto il necessario per avere tende perfettamente pulite ed igienizzate senza dover usare la candeggina. Tra i rimedi più efficaci troviamo acido citrico, bicarbonato di sodio e aceto bianco. Questi ingredienti non solo consentono di rimuovere le macchie e lo sporco, ma hanno anche proprietà disinfettanti e deodoranti. Mixarli tra loro quindi, permetterà di ottenere un effetto pazzesco.

Per procedere prendere una bacinella capiente e mescolare una tazza di aceto bianco, mezza tazza di bicarbonato di sodio e qualche goccia di succo di limone. Dopo aver mescolato bene, aggiungere acqua calda fino a riempire la bacinella. Lasciare in ammollo le tende per circa un’ora, quindi lavarle in lavatrice seguendo il ciclo delicato. Preparare nuovamente la soluzione appena usata e inserirla o nel cestello della lavatrice o nel cassetto, in questo modo le tende verranno ulteriormente igienizzate e sbiancate. Si tratta di un rimedio davvero molto efficace, che farà mettere da parte per sempre la candeggina.