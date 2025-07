Addio per sempre a WhatsApp, questa nuova applicazione funziona anche senza internet

Una nuova applicazione per poter chattare anche senza essere collegati a internet? L’idea è venuta a Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter (il social acquistato da Elon Musk e che ora si chiama X), attualmente a capo Block. A differenza di WhatsApp, questa nuova app per funzionare non richiede una connessione internet, una rete cellulare o server centrali.

Nulla di tutto questo: l’app ideata da Dorsey non si basa su internet. La nuova applicazione rivale di WhatsApp attualmente è disponibile soltanto sui melafonini Apple in beta testing su TestFlight. La capacità di test però è già satura avendo già raggiunto il limite massimo di 10 mila partecipanti. Per questo motivo non è possibile provarla in anteprima, almeno per il momento.

Come detto la nuova applicazione di messaggistica creata dal numero uno di Block non usa la rete internet. Non richiede registrazioni o numeri di telefono. Dopo 12 ore cancella in automatico i messaggi e dispone anche di una funzionalità “Panic Mode” in modo da rimuovere immediatamente ogni informazione dal telefono.

La nuova app di messaggistica che funziona senza internet

Stiamo parlando di Bitchat, la nuova app di messaggistica (ancora nella fase di sviluppo) che sfrutta la rete mesh. In sostanza si basa sulla tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) per creare una rete mesh locale dove ogni dispositivo agisce come “nodo” per trasmettere dati ai dispositivi vicini, ben oltre i classici 100 metri del Bluetooth “tradizionale”.

Questa applicazione sembra essere stata progettata per l’utilizzo in quei contesti dove le comunicazioni sono ostacolate o sorvegliate. Se ci troviamo in un’area priva di copertura cellulare come durante un concerto, una zona remota o soggetta a censura, grazie a Bitchat potremo comunque mandare messaggi a chi ci è vicino. Bitchat usa la comunicazione peer-to-peer.

In altre parole i dispositivi comunicano direttamente tra loro, senza un passaggio da server esterni. I messaggi si inoltrano di nodo in nodo. Se tra noi e il destinatario c’è un numero sufficiente di persone con un dispositivo, il messaggio riesce a “saltare” da un apparecchio all’altro per arrivare a destinazione. Bitchat non raccoglie dati personali, non conserva metadati né richiede registrazioni.

In condizioni ottimali, i messaggi possono viaggiare fino a 200 o 300 metri. In futuro, con l’integrazione del Wi-Fi Direct, anche questo limite potrebbe essere superato. I messaggi su Bitchat si cancellano dopo 12 ore. L’approccio è opposto quello delle attuali piattaforme di messaggistica che anche quando adottano la crittografia mantengono ugualmente delle infrastrutture centralizzate e per motivi commerciali o di sicurezza raccolgono informazioni sugli utenti.

Non mancano però i limiti per Bitchat, a partire dalla portata limitata della rete mesh che funziona poi soltanto se c’è un numero sufficiente di dispositivi nel raggio d’azione. Altro limite è la disponibilità solo per iPhone. Ancora non esiste una versione Android.