Stop ai treni, interrotta la circolazione ferroviaria per 19 ore: date e orari

I treni si fermeranno per 19 ore in questi giorni e in questi orari. Ecco quando scatterà lo stop alla circolazione su rotaia.

Chi deve spostarsi in treno dovrò fare i conti con un altro stop. Il traffico ferroviario si fermerà a causa di un’interruzione straordinaria che durerà ben 19 ore, con disagi alla mobilità dei viaggiatori nelle giornate e nelle ore in cui i treni non potranno circolare. Lo stop alla circolazione dei treni è stato annunciato con anticipo.

I mezzi su rotaia di fermeranno a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. Lo stop riguarderà alcune direttrici nevralgiche della rete ferroviaria. Si tratta di un intervento che rientra in un più vasto piano di ammodernamento. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la capacità del sistema ferroviario.

I lavori coinvolgeranno binari, scambi e impianti tecnologici, infrastrutture di fondamentale importanza per supportare gli sviluppi del trasporto su rotaia nei prossimi anni. La portata delle operazioni purtroppo comporterà inevitabili disagi, specialmente chi è costretto a spostarsi quotidianamente in treno.

Stop treni di 19 ore, le date e gli orari in cui non si potrà circolare

A partire dalle 22:30 del 19 luglio fino alle ore 8:00 del 20 luglio 2025 la circolazione si interromperà tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova. Un altro stop alla circolazione dei treni è previsto tra le ore 22:30 del giorno 2 agosto alle ore 08:00 del giorno 3 agosto 2025. Le interruzioni – 19 ore di stop in totale – sono dovute alla necessità di svolgere importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico.

Gli interventi sono legati alla realizzazione della nuova linea AV/AC Brescia – Verona, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Più nel dettaglio, verranno eseguiti dei lavori agli impianti di trazione elettrica e di segnalamento, necessari per i futuri bivi di interconnessione tra la linea attualmente esistente e la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità.

Sul sito di FI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie saranno disponibili ulteriori informazioni sui provvedimenti riguardanti la circolazione ferroviaria e i treni interessati dallo stop. La raccomandazione delle autorità ferroviarie a tutti i passeggeri è quella di informarsi preventivamente attraverso i canali ufficiali su eventuali modifiche alla circolazione.

In questo modo sarà possibile pianificare al meglio i propri spostamenti. Il temporaneo stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Brescia e Verona costituisce una sfida complessa dal punto di vista gestionale. Al tempo stesso rappresenta un investimento necessario per assicurare una rete più moderna, performante e affidabile, in grado di dare risposte sicure alla sempre crescente richiesta di mobilità sostenibile e integrata.