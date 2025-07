Smalto semipermanente, come toglierlo in casa senza dover andare dall’estetista: il risparmio è assicurato

Avere mani sempre perfette e curate aiuta a dare sicuramente un’immagine diversa di se stessi. Sono una tra le prime cose che vengono notate e che un po’ vanno a rappresentare un tratto della propria personalità. Ecco perché, soprattutto nelle donne, averle sempre in ordine è davvero importante.

Con il passare degli anni e con l’introduzione di nuove tecniche, anche il campo dell’estetica ha fatto enormi passi in avanti, mettendo in pratica nuovi metodi per avere mani in ordine. Uno di queste è l’applicazione dello smalto semipermanente, un tipo di trattamento per unghie che combina le caratteristiche dello smalto tradizionale con quelle del gel, offrendo una maggiore durata e una finitura lucida e resistente. È molto popolare nei trattamenti estetici perché può durare fino a 2-3 settimane senza sbeccarsi, mantenendo un aspetto curato più a lungo rispetto allo smalto classico.

Come togliere in casa lo smalto semipermanente seguendo questi semplici step

Lo smalto semipermanente si applica in più fasi (base, colore, top coat), come lo smalto e ogni strato viene asciugato con una lampada UV o LED, che “fissa” lo smalto rendendolo più resistente. Proprio per questo, per poterlo rimuovere non basterà passare il semplice solvente, ma ci sarà bisogno di alcuni passaggi necessari, affinché si possa rimuovere tutto lo smalto senza rovinare l’unghia.

Tuttavia, potrà capitare, per svariati motivi, di non riuscire ad andare in tempo dall’estetista e avere la necessità di togliere lo smalto semipermanente, come fare quindi in questi casi? Ebbene, per poterlo rimuovere si potrà stare comodamente a casa e seguire questi semplici step. Ecco come procedere:

Limare la superficie: usare una lima per opacizzare leggermente lo strato lucido dello smalto, rimuovendo solo il top coat per far penetrare meglio l’acetone; Applicare l’acetone: versare l’acetone su un dischetto di cotone e poggiarlo sull’unghia, avvolgere il tutto con un pezzetto di carta stagnola. Ripetere su tutte le dita e lasciare in posa per 15 minuti; Rimuovere il semipermanente: togliere stagnola e il cotone, usare un bastoncino di legno d’arancio per spingere via delicatamente i residui; Ultimare: ora non resta che eliminare eventuali tracce di smalto e applicare una crema per ammorbidire anche le cuticole.

Una volta fatto questo, ecco le unghie saranno pronte per essere lasciate così al naturale oppure si potrà applicare un altro tipo di smalto. In questo modo andare dall’estetista non sarà più un obbligo e si potranno anche risparmiare un po’ di soldi.