Con Ikea le tende da sole fanno parte del passato: questa soluzione resiste anche a vento e pioggia

Ora che entriamo nel vivo di quest’estate i momenti migliori della giornata sono quelli che riusciamo a trascorrere nel silenzio di prima mattina o di tarda sera sul balcone, sul terrazzo o nel giardino di casa. L’attimo perfetto in cui le temperature sono leggermente più basse e si potrà godere di quel pizzico di aria fresca prima che arrivi nuovamente l’afa a farci sudare e a farci rintanare in casa, magari sotto il getto dell’aria condizionata.

Ovviamente, nessuno ci vieta di poter andare all’esterno anche durante il giorno, solo che in questo caso, sarà davvero necessario avere delle tende da sole, che non solo riparino dal sole ma che permettano anche di creare degli spazi d’ombra in cui potersi accomodare. E di tende ne sono pieni i negozi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e si adattano a tutte le esigenze. Tuttavia, grazie ad Ikea anche le tende da sole potrebbero avere le ore contate.

È questa la soluzione perfetta da Ikea per dire addio per sempre alle tende da sole

Ikea ha sempre la soluzione perfetta ad ogni tipo di esigenza. Ciò che rende questo colosso sempre più affermato nel mondo, è proprio la sua capacità di avere sempre la risposta perfetta ad ogni richiesta, oltre ovviamente all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ebbene, anche questa volta ha una chicca tutta da scoprire, si tratta della pergola HAMMARÖN perfetta per sostituire le classiche tende da sole.

La pergola HAMMARÖN perfetta quando vuoi creare all’esterno un ambiente accogliente ma anche protetto dal sole, sostituendo definitivamente le classiche tende da sole. Si tratta di una struttura 300×300 cm estremamente resistente, perfetta anche per sopportare pioggia e vento. Al momento è in vendita al prezzo di 330 euro.

Il tessuto offre un’ottima protezione dai raggi UV grazie al fattore UPF (fattore di protezione dai raggi ultravioletti) di 25+, che gli permette di bloccare il 96% dei raggi ultravioletti, è durevole e resistente allo scolorimento, così il colore si mantiene fresco più a lungo. La tenda si apre e si chiude in modo semplice e veloce con l’aiuto di un pratico accessorio di trazione. La struttura in acciaio con rivestimento a polvere è resistente e durevole. È facile da pulire grazie al tessuto che si può togliere e lavare in lavatrice. Insomma, è l’accessorio perfetto per trasformare subito il proprio spazio esterno di casa.