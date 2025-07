Controlla subito l’ISEE e inoltra la domanda all’Inps: ti spettano 1000 euro

Sarà il caso di controllare l’ISEE. Potrebbe aspettarti un contributo una tantum da 1.000 euro. L’Inps infatti ha attivato una nuova misura economica. Il contributo spetta a chi soddisfa ben precisi requisiti ISEE. Si potrà accedere al contributo soltanto dimostrando un valore ISEE inferiore alla soglia stabilita.

Bisognerà agire rapidamente però: lo esigono le scadenze strette e regole chiare. Per trasmettere la domanda bisognerà utilizzare i canali ufficiali dell’ente previdenziale, a partire dalla piattaforma online dell’Inps. Il contributo da 1.000 euro è finanziato con risorse pubbliche destinate specificamente a questo scopo.

Il contributo si colloca all’interno di un più ampio piano di aiuti che mira a supportare economicamente le famiglie italiane. Chi pensa di avere i requisiti dovrà attivarsi e controllare subito il proprio ISEE aggiornato prima di inoltrare la domanda all’Inps. Si tratta di un’opportunità concreta con la quale il governo intende aiutare le famiglie del nostro Paese.

A chi spetta il bonus da 1.000 euro

Ci riferiamo al bonus nuovi nati, denominato bonus 2025. Si tratta di una misura che mira a incoraggiare la natalità offendo un primo sostegno per ogni arrivo in famiglia (nascita, adozione o affido preadottivo). Un aspetto significativo è la soglia ISEE, fissata a 40 mila euro annui, un limite che estende il bonus a una platea piuttosto ampia.

I destinatari del bonus nuovi nati sono i cittadini italiani ma anche gli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo. Uno dei modi più semplici per accedere l’agevolazione è la piattaforma dell’INPS, tramite il sito internet ufficiale o l’app dedicata. Per ottenere il contributo economico da 1.000 euro bisognerà presentare la domanda entro 60 giorni dalla nascita o dall’adozione.

Altrettanto importante è la possibilità di sommare il bonus al preesistente mosaico di agevolazioni. Il bonus nuovi nati va ad affiancarsi ad altri sussidi statali e regionali fornendo un sostanziale supporto alla stabilizzazione economica dei nuclei interessati. Questo beneficio non costituisce reddito imponibile. Perciò il bonus nati rimane al di fuori dei conteggi per l’ISEE, in modo da non stravolgere equilibri familiari già precari.

Il prossimo anno la dotazione del bonus dovrebbe aumentare ancora. In questo modo l’esecutivo ambisce a offrire una prospettiva ancora più ampia a chi sceglie di mettere su famiglia o di allagarla. Incentivare la natalità è fondamentale in un contesto in cui l’abbassamento sempre più pronunciato dal tasso di natalità porterà, informa Il Sole 24 Ore sulla base degli ultimi dati Istat, ad avere 5 milioni di lavoratori in meno nel 2040, con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda la spesa per il welfare, per la sanità e il PIL.