Ma quale Barcellona, Leao in un’altra Big per 86 milioni!

Bizzoso. Incostante. Forse anche indisciplinato (e non solo a livello tattico). Attaccato spesso e volentieri per quell’atteggiamento indolente che ha fatto infuriare in più di un’occasione il popolo rossonero. Ma anche campione decisivo. Talento purissimo, sul quale il rimpianto (da buona parte della piazza) Paolo Maldini aveva deciso di costruire un futuro di successi per il club meneghino.

Tutto questo, e molto altro, è Rafael Leao, croce e delizia di un Milan che nella scorsa stagione ha fallito la qualificazione alle Coppe europee. Legato ai rossoneri da un contratto stipulato nel giugno 2023 e valido fino al 30 giugno del 2028, l’attaccante portoghese è stato al centro di innumerevoli voci di mercato prima di legarsi in modo pluriennale al club di Via Aldo Rossi.

Dopo aver avuto in dote la maglia numero 10, l’ex Lille è stato chiamato a vestire i panni del leader in un club che, a parte lo Scudetto del 2022, sta facendo fatica ad imporsi secondo il suo blasone tanto in Italia quanto in Europa.

L’ultima annata poi, costellata da polemiche con Paulo Fonseca e da qualche panchina di troppo anche col successore Sergio Conceiçao, ha fatto tornare in voga il discorso di una possibile cessione. Una scelta a cui non è potuto sfuggire l’altro ‘ribelle’ del gruppo, quel Theo Hernandez partito alla volta del campionato saudita.

Ora che la famosa clausola rescissoria da 175 milioni – stabilita al momento della firma del rinnovo – non è più esercitabile dai vertici rossoneri, le big d’Europa hanno ricominciato a ronzare attorno all’entourage del giocatore. Dalla Premier potrebbe a breve materializzarsi una super offerta che potrebbe far vacillare il club rossonero.

Dal Barcellona al Liverpool: pronti oltre 85 milioni per Leao

Dopo aver perso tragicamente – innanzitutto come uomo, ma anche come risorsa tecnica – il portoghese Diogo Jota, morto tragicamente in un incidente stradale lo scorso 3 luglio – il Liverpool deve intervenire sul mercato per colmare la lacuna lasciata dalla scomparsa del giocatore.

Sulla scia di un interesse già manifestato, ma forse in modo troppo timido, nella primavera di due anni fa, quando in Inghilterra era stato soprattutto il Chelsea a corteggiare pesantemente Leao, i Reds potrebbero a breve affondare il colpo per il calciatore ex Sporting Lisbona.

Sebbene, almeno a parole, il nuovo tecnico del Milan Massimiliano Allegri abbia lasciato intendere di ritenere fondamentale la presenza di Leao nello sviluppo della sua nuova creatura, ragioni di stampo economico e non solo potrebbero suggerire di prendere in considerazione l’offerta inglese. Che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe svilupparsi sulla base di 70 milioni per il cartellino, con l’aggiunta di altri 16 di bonus legati ai risultati di personali e di squadra.

Una proposta che, se messa sul tavolo, sbaraglierebbe la concorrenza del Barcellona, già tiepida da qualche tempo sul giocatore, farebbe quanto meno riflettere il nuovo Ds rossonero Igli Tare.