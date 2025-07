Addio a BancoPosta e PostePay: restano poche settimane per adeguarsi

CI sono importanti novità in arrivo per i clienti di BancoPosta e PostePay. Poste Italiane si appresta a introdurre una significativa trasformazione nella gestione dei servizi. La modifica interesserà milioni di utenti in tutto il Paese. L’obiettivo dichiarato è semplificare e unificare l’accesso a diversi strumenti finanziari per renderli più fluidi, integrati e funzionali.

Con l’addio a BancoPosta e PostePay non cambieranno soltanto aspetto e organizzazione. Non si tratta soltanto di un restyling ma di un nuovo modo per tenere sotto controllo conti, carte, bollette, spedizioni e tanto altro ancora. Non sarà necessario registrarsi di nuovo: le credenziali esistenti manterranno la loro validità.

Il passaggio avverrà in maniera graduale, ma richiederà comunque agli utenti poco tempo per adeguarsi. I clienti BancoPosta e/o PostePay si ritroveranno in un ambiente digitale centralizzato e rinnovato. Il nuovo sistema introdurrà anche strumenti avanzati per sicurezza e la personalizzazione, ecco di cosa si tratta.

BancoPosta e PostePay addio, quanto rimane per adeguarsi

Stop all’app Bancoposta, che a partire dal 30 giugno 2025 sarà dismessa e integrata nella nuova app unificata Poste Italiane. La stessa sorte toccherà nei prossimi mesi anche all’app PostePay. I servizi delle due applicazioni confluiranno in una “Super App” che gestirà tutte le funzioni che in precedenza richiedevano due app distinte.

Servizi come conti, carte, bollettini, spedizioni, risparmio postale, assicurazioni, energia e tanto altro ancora saranno accessibili in un unico ambiente digitale. Non ci sarà bisogno di creare nuovi account. Basterà accedere con le credenziali usate su poste.it e su una delle app precedenti. In un’unica app saranno raccolte tutte le operazioni collegate al conto BancoPosta e alla carta prepagata PostePay.

Con la nuova app unificata Poste Italiane si potranno gestire saldo, pagamenti, ricariche, bonifici, operazioni P2P (peer-to-peer), cioè il trasferimento diretto di denaro tra utenti, e diverse altre cose ancora. Ci sarà modo anche di gestire le polizze assicurative – sia Vita che RC Auto -, di monitorare le rendite degli investimenti e le bollette.

Sono compresi anche i servizi legati alle telecomunicazioni. Con la nuova Super App di Poste Italiane si potranno anche gestire i risparmi sui Libretti postali. acquistare o rimborsare Buoni fruttiferi, attivare depositi Supersmart. Altri servizi riguardano la spedizione di poste e pacchi, anche con il ritiro digitale di alcune raccomandate, la prenotazione degli appuntamenti negli uffici postali, la domiciliazione delle utenze, l’uso di sistemi di pagamento digitale (come PagoPa).

La nuova app Poste Italiane può essere scaricata dal Play Store di Android o dall’App Store di iPhone. Una volta scaricata e avviata, l’accesso iniziale avverrà con la credenziali utilizzate con BancoPosta e Postepay.