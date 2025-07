Infortunio Musetti, l’annuncio è inquietante: sgomento tra i tifosi

Proprio sul più bello, proprio nel torneo che lo scorso anno lo vide arrivare in semifinale, infondendogli quella fiducia risultata poi decisiva per conquistare una storica medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ‘Muso‘ ha fatto flop.

Opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili in un primo turno non certo impossibile sull’erba londinese, il secondo miglior tennista azzurro nel ranking ATP è stato eliminato in quattro set, dando addio prematuramente al sogno di ripetere lo straordinario percorso fatto a Wimbledon appena un anno fa.

Reduce dall’infortunio all’adduttore che lo costrinse al ritiro a Parigi, quando stava battagliando contro uno scatenato Carlos Alcaraz in semifinale, il toscano si era preso due settimane abbondanti di pausa prima di tornare agli allenamenti in vista del prestigioso appuntamento col terzo Major dell’anno.

La sconfitta, arrivata nel corso di un torneo in cui si sono invece registrate, restando all’interno dell’Italtennis, le straordinarie performances di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, ma anche di un rivitalizzato Lorenzo Sonego, ha fatto perdere una posizione in classifica generale al nativo di Carrara. Ma sopratutto gli ha causato la perdita di ben 800 punti conquistati 12 mesi prima grazie al raggiungimento del già citato penultimo atto della kermesse inglese.

Anche per ciò che concerne l’ATP Race 2025 – quella che a fine anno premia i migliori 8 tennisti con la partecipazione alle Finals di Torino – la botta non è stata indifferente: niente che però non si possa rimediare nella seconda parte dell’anno, come sostenuto con convinzione dal coach Simone Tartarini.

Musetti, il retroscena di Wimbledon: fans preoccupati

“Attualmente Lorenzo sarebbe tra gli otto eletti, vista la sua sesta posizione nella Race. Il tragitto è ancora lungo e non facile, perché negli ultimi mesi gli stop a causa degli infortuni sono stati molti e ha perso punti nei confronti dei più diretti inseguitori“, ha dichiarato l’allenatore nell’intervista rilasciata a Roberto Bertellino nella giornata inaugurale del ‘Tennis Foundation’, organizzazione benefica con sede a Torino.

Tartarini ha poi ripercorso i giorni immediatamente antecedenti all’esordio del suo assistito a Wimbledon, svelando dei particolari finora sconosciuti ai più.

“A Wimbledon abbiamo provato, ma dopo tre giorni di buon allenamento il giovedì precedente l’inizio Lorenzo è stato colpito da un virus intestinale che lo ha fortemente debilitato. Contro Basilashvili le difficoltà erano evidenti e per due giorni dopo il match non si è praticamente alzato. Alla ripresa degli allenamenti a Monte Carlo non andavamo oltre l’ora, spesso doveva fermarsi. Ora ha ripreso a ritmo più intenso e il periodo nero pare superato“, ha poi assicurato il coach.

Sul rientro in campo del numero 7 del mondo, Tartarini ha poi chiosato: “Abbiamo fatto una riunione e deciso di saltare l’appuntamento di Los Cabos perché la trasferta sarebbe stata troppo lunga. Diciamo che Washington per lui sarà una sorta di rodaggio. Giocherà il suo primo ATP 500 in stagione per risentire le buone sensazioni. La voglia di far bene sul cemento è tanta, anche se non è la sua superficie preferita“, ha concluso.