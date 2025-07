Tamberi, decisione davvero sorprendente: è ufficiale

Un fuoriclasse. Un campione forse esibizionista, certamente eccentrico, propenso alla condivisione della sua vita privata col pubblico forse in misura anche eccessiva rispetto a quanto si converrebbe ad una celebrità del suo rango, ma atleta che ha dato infinito lustro allo sport italiano. Con particolare riferimento al mondo dell’atletica leggera, non certo una disciplina che sforna campioni ad ogni generazione.

Se proprio vogliamo trovare un difetto nella letteratura intorno a Gian Marco Tamberi, campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e vincitore di innumerevoli altre competizioni a livello continentale ed europeo, è proprio il suo esser (stato) un campione troppo divisivo rispetto al semplice orgoglio nazionale che avrebbe dovuto generare negli sportivi del Bel Paese.

Se confrontiamo la sua figura con quella di altre icone dello sport italiano che hanno goduto e godono di un consenso e un’adorazione pressoché unanimi (da Alberto Tomba a Jannik Sinner passando per Federica Pellegrini, gli esempi non mancano), l’altista marchigiano, suo malgrado, si è attirato delle antipatie che stridono con le gioie che ha regalato a tutti coloro che si concentrano solo sui meriti sportivi.

Legato profondamente alla sua terra, le Marche, che spesso richiama come porto sicuro nei momenti di difficoltà – che non sono mancati – della sua incredibile carriera, il campione ha raccolto i frutti della sua popolarità grazie ad una recente iniziativa di uno storico quotidiano.

Tamberi in prima pagina: grande onore per il campione

Ospite a sorpresa nella cerimonia per i 165 anni del quotidiano ‘Il Corriere Adriatico‘, svoltasi alla Mole Vanvitelliana di Ancona, ‘Gimbo‘ ha ricevuto un graditissimo riconoscimento.

L’atleta ha infatti ricevuto in regalo la prima pagina, incorniciata in una targa ricordo con il titolo “Gimbo d’oro“, dalla presidente del Corriere Adriatico, Azzurra Caltagirone.

Non potevano mancare – e per una volta possiamo ben dire che non siano state dichiarazioni contraddittorie o scomode – le parole dell’emozionato atleta, per il quale il premio è stato davvero un motivo d’orgoglio.

“Un piacere per me essere qua, anche se è sempre complicato tra i mille impegni. Ma è una festa importante perché questo giornale rappresenta la nostra terra e da testimonial delle Marche non potevo davvero esimermi. Facciamo parte dello stesso territorio e lavoriamo allo stesso scopo cercando di portare la nostra terra il più in alto possibile“, ha detto il campione.