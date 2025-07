Dall’Arsenal al Milan a parametro zero, Allegri al settimo cielo

Gongolante per l’arrivo di Samuele Ricci – un obiettivo che era stato molto vicino ai rossoneri già nella scorsa finestra invernale di scambi – in trattativa serrata per Ardon Jashari (ormai è guerra aperta tra il Bruges e il calciatore) e ancora scottato dallo scippo legalizzato che il Fenerbahce ha messo in atto per strappare Archie Brown al club meneghino, il Milan resta molto attivo sul fronte del calciomercato.

Del resto, dopo la rivoluzione che ha portato all’avvento di Igli Tare nel ruolo di DS e di Max Allegri come cavallo di ritorno sulla panchina del Diavolo, sarebbe stato lecito attendersi una finestra di scambi scoppiettante. Un mercato iniziato con un botto ‘al contrario’, come nel 2023, intendendo con questo assunto la cessione eccellente di Tijjani Reinjders al Manchester City. Così come era stata, giusto due anni fa, assai remunerativa la partenza di Sandro Tonali direzione Newcastle.

Dopo il sacrificio tecnico rappresentato dall’addio al miglior giocatore del Milan nella pur tormentata e negativa scorsa annata, il dirigente albanese – peraltro entrato in carica dopo l’operazione in uscita – ha iniziato a tessere la sua tela per garantire alla piazza e all’esigente Allegri una rosa degna del blasone del club. Un roster con cui provare a lottare da subito per lo Scudetto, e che non può in alcun modo fallire la qualificazione alla prossima Champions League.

Torna in Italia gratis: colpo Milan dalla Premier

Dopo due ottime stagioni con la maglia del Bologna (dal 2019 al 2021 il calciatore asiatico ha brillato per costanza di rendimento e per intelligenza tattica), Takehiro Tomiyasu ha provato l’esperienza inglese, lusingato da una ricca offerta sull’ingaggio, con lo stesso club felsineo che non seppe resistere alla proposta di oltre 18,5 milioni avanzata dall’Arsenal.

Arrivato a Londra carico di aspettative e belle speranze, il giapponese ha vissuto un vero e proprio calvario a partire da dicembre del 2023. La cronaca dei suoi infortuni da un anno e mezzo abbondante a questa parte fa davvero rabbrividire: stiamo parlando di due stop per problemi al polpaccio, due per lesione alle ginocchia, per un totale di oltre 70 gare saltate in tutte le competizioni.

Nell’ultima stagione il nipponico è sceso in campo in una sola occasione, rendendo difficile, come poi è stato, sperare nel rinnovo del suo contratto coi Gunners, in scadenza il 30 giugno del 2025. È stato così che, esattamente da 20 giorni, Tomiyasu è un free agent in attesa di sistemazione. E in attesa di recuperare pienamente dall’ultimo infortunio al ginocchio, per il quale il rientro in campo è previsto verso la fine di settembre.

Il Milan avrebbe già messo gli occhi sul calciatore, memore del suo valore una volta che il fisico avrà recuperato totalmente dal lungo stop. Il colpo a ‘zero’ non sembra impossibile: sul giapponese sarebbe già arrivato anche il ‘sì’ di Allegri.