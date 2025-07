Bonus Nido, c’è tempo solo fino al 31 luglio per fare domanda: altrimenti perdi tutto

Attenzione alla data del 31 luglio: è una scadenza di fondamentale importanza per chi vuole ricevere il Bonus Asilo Nido.

Anche quest’anno è possibile fare domanda e ottenere il bonus Asili Nido. Si tratta di una misura economica riservata alle famiglie con bambini fino a tre anni di età. Il bonus è erogato sotto forma di aiuto economico per sostenere le rette degli asili nido o dei servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie.

Le domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il bonus può essere impiegato per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, o forme di assistenza domiciliare, nel caso di bambini colpiti da gravi patologie croniche che non permettono di frequentare l’asilo.

Con la manovra di Bilancio 2025 il Parlamento ha confermato la misura modificata con la precedente legge di Bilancio, vale a dire nella sua forma potenziata. Ecco quello che c’è da sapere su questo importante aiuto economico alle famiglie con figli. Entro il 31 luglio c’è però un obbligo da espletare per non rischiare di perdere l’agevolazione.

Bonus Nido 2025, attenzione alla scadenza del 31 luglio

Le ricevute delle rette pagate nel 2024 devono essere inviate all’INPS entro il 31 luglio 2025. Per il bonus relativo a quest’anno invece la domanda può essere inviata entro il 31 dicembre 2025. Nel 2025 l’importo del bonus può variare da 1.500 euro fino a un massimo di 3.600. L’ammontare dell’importo – erogato al massimo in 11 mensilità – dipende dal valore dell’ISEE familiare.

La cifra erogata dall’INPS in ogni caso non può superare l’ammontare della retta mensile. In casi come questi verrà rimborsata soltanto la quota effettivamente versata dal genitore che comprende il pagamento della retta mensile, dei pasti riferiti alle mensilità fruite e le tasse scolastiche. Il bonus Asilo Nido è sostanzialmente un rimborso.

Le famiglie che rientrano nei requisiti anticipano le rette – o pagano l’assistenza domiciliare al bambino affetto da malattia cronica – e chiedono poi il rimborso all’INPS della somma pagata e allegando per via telematica la documentazione. L’erogazione del bonus può essere richiesta a rate (massimo 11 da gennaio a dicembre) o in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per richiedere il bonus andrà seguita la procedura telematica prevista sul portale internet dell’INPS. Dopo l’accesso con le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) bisognerà digitare nel campo di ricerca le parole Bonus Nido. Tra i risultati della ricerca andrà selezionata la voce “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” prima di compilare la domanda in autonomia (o rivolgendosi a un patronato per avere assistenza).