Vasca da bagno, non è mai stata così bianca: ti svelo cosa usare

Il bagno è uno degli ambienti di casa che si ‘frequentano’ maggiormente e in cui ci dedichiamo alla nostra igiene personale. Proprio per questo motivo, tenderà rapidamente ad accumulare una gran quantità di sporco, germi e batteri, che necessitano di un’azione immediata e merita. In questo modo, non solo si andrà a creare un ambiente privi di potenziali pericoli, ma si impedirà anche la formazione di cattivi odori.

Ciò che rende ancora di più importante la pulizia del bagno, è il fatto che lo sporco si andrà ad accumulare in ogni elemento presente, come ad esempio all’interno della vasca da bagno che alla lunga potrebbe iniziare a presentare delle macchie di calcare e degli aloni gialli difficili da mandare via. Proprio per questo, sarà necessario non trascurarla mai, soprattutto se si tende ad usare spesso.

Come rendere bianca la vasca da bagno senza usare la candeggina

Uno dei prodotti che maggiormente viene usato per la pulizia di casa e in particolare del bagno, e che oltre ad igienizzare riesce anche a sbiancare è la candeggina. Tuttavia, per quanto possa essere efficace, non bisogna dimenticare che si tratta di una sostanza altamente inquinante, tossico e aggressivo e sarebbe meglio riuscire a metterla da parte per sempre.

Diversamente da quello che tutti crediamo, per riuscire ad ottenere una vasca da bagno pulita, igienizzata, ma soprattutto bianca, non serve affatto la candeggina, anzi, si potrà mettere definitivamente da parte. Infatti, esiste un rimedio casalingo molto efficace e decisamente meno ‘pericoloso’ dell’utilizzo della candeggina. Tutto ciò che servirà è del comunissimo detersivo per piatto, un panno in microfibra e dell’acqua calda.

Prendere un secchio e mettere al suo interno l‘acqua, aggiungere del sapone per piatti e mescolare fino ad ottenere una soluzione schiumosa. A questo punto immergere il panno in microfibra e passarlo all’interno della vasca da bagno. Strofinare con movimenti circolari, esercitando una leggera pressione nelle zone più sporche. Infine, basterà risciacquare ed asciugare per vedere la vasca brillare. Si tratta di un rimedio semplicissimo, ma che risulta essere davvero molto efficace, ma soprattutto eviterà l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi come la candeggina. Per un risultato che duri nel tempo, il nostro consiglio è di ripetere questi passaggi almeno una volta alla settimana, in questo modo lo sporco non si andrà ad accumulare e sarà più facile mantenere tutto pulito.