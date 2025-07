Un antico rimedio efficace per contrastare la caduta dei capelli: è tutto da provare

La caduta dei capelli è un fenomeno naturale e che può avere molte cause, alcune del tutto naturali, altre magari legate a fattori ben precisi che non fanno altro che velocizzare il processo. La prima motivazione è ovviamente il ciclo naturale di vita, infatti, i capelli passano attraverso fasi di crescita (anagen), riposo (telogen) e caduta (catagen). Una caduta normale e giornaliera, prevede all’incirca la perdita tra i 50 e i 100 capelli.

Un altro fattore scatenante è ovviamente il fattore genetico, che prende il nome di calvizie androgenetica ed è legata agli ormoni androgeni. Inoltre, è la causa più comune della perdita di capelli nell’uomo. Infine, poi c’è ovviamente l’influenza dello stress fisico o emotivo che può provocare una caduta temporanea dei capelli. Insomma, ci sono motivazioni ben precise e che ovviamente, in casi più estremi, necessitano di trattamenti mirati e diversi.

È completamente naturale il rimedio per contrastare efficacemente la caduta dei capelli

Per cercare di contrastare la caduta dei capelli esistono tantissimi prodotti e svariati trattamenti, mirati proprio ad arrestare il fenomeno. Tuttavia, spesso risultano avere dei costi anche piuttosto esosi e non sempre soddisfano poi le aspettative. Ebbene, a differenza di quello che si possa pensare, c’è un rimedio 100% naturale e che arriva direttamente dal passato e che riesce a ridurre notevolmente la perdita di capelli.

Il rimedio naturale che tutti dovrebbero provare prevede l’utilizzo dell’olio di cipolle. Un prodotto che si può realizzare facilmente in casa e che garantisce risultati sorprendenti. Infatti, questo metodo è un vero e proprio toccasana per i capelli, perché non solo ne stimola la crescita, ma aiuta anche a prevenirne la caduta, nutrendo in profondità i follicoli piliferi grazie alla presenza di zolfo. Inoltre, le proprietà antinfiammatorie delle cipolle contribuiscono a mantenere il cuoio capelluto sano e privo di irritazioni.

Ma come preparare l’olio di cipolla in casa? Dopo aver procurato 2 cipolle e dell’olio di cocco ecco come procedere:

Frullare le cipolle fino a ottenere una pasta liscia di media consistenza Versare questa pasta in una padella e aggiungi un po’ più di olio di cocco Mescolare bene e riscaldare a fuoco basso per qualche minuto, fino a quando la miscela non assume un colore marroncino Filtrare l’olio una volta che sarà freddo usando una garza o un panno pulito, spremendo bene per estrarre tutto il liquido Trasferire l’olio filtrato in un barattolo di vetro e conservalo in un luogo fresco e asciutto Per rendere l’odoro meno forte e pungente, aggiungere qualche goccia di olio essenziale Applicare l’olio sui capelli almeno un paio di volte la settimana e massaggiare per 5-10 minuti, lasciare agire dai 30 minuti, fino ad un massimo di un’ora prima di risciacquare.

Ed ecco, che se applicato con costanza i primi risultati non tarderanno ad arrivare e si potrà notare subito la differenza.