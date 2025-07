Chiesa nerazzurro per 12 milioni, Juve impietrita

Il richiamo della Serie A è molto forte per Federico Chiesa. Tifosi della Juventus senza parole per il possibile trasferimento

L’esperienza in Premier League di Federico Chiesa è stata ben lontana da quella che aveva immaginato. L’esterno d’attacco ex Juventus aveva lasciato proprio i bianconeri per accasarsi al Liverpool, club di prima fascia nel quale però non ha sostanzialmente trovato spazio, risultando una semplice comparsa nella cavalcata per il titolo.

14 presenze totali con due gol e due assist rappresentano il magro bottino (tra tutte le competizioni) messo a referto ai ‘Reds’ dal classe 1997, mai entrato realmente nelle grazie di Slot e ridotto al lumicino dal punto di vista dell’impiego in campo. Solo un centinaio di minuti in Premier per l’ex Juve, che a distanza di una sola stagione potrebbe fare già dietrofront tornando in Serie A.

Diversi i club a cui Chiesa è stato già accostato: dal Milan al Napoli, passando ora anche per l’Atalanta. Lo stesso esterno italiano ad inizio giugno in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ aveva parlato della sua esperienza britannica: “Nei primi mesi le difficoltà non sono mancate, ho provato frustrazione per essere indietro rispetto al gruppo”.

Al netto delle problematiche però: “L’anno è finito, ma è un’esperienza che rifarei”. E sul futuro: “Mi siederò al tavolo con Ramadani e la mia famiglia per individuare la soluzione. Restare a Liverpool non mi dispiacerebbe”.

Calciomercato, ritorno in Italia per Chiesa: lo vuole l’Atalanta

Discorsi però di oltre un mese fa che ora sembrano andare in altre direzioni. Il Napoli in particolare ci sta facendo un pensierino nel caso in cui non si chiudesse con Ndoye, eppure in Serie A un’altra squadra potrebbe affondare il colpo.

Il giornalista Michele Criscitiello sui suoi canali social ha infatti parlato della situazione dell’esterno del Liverpool rimandando ad un forte interessamento da parte dell’Atalanta: “Percassi vuole portare a Bergamo Federico Chiesa. Dopo la trattativa Lookman (a non meno di 50 mln) l’Atalanta offrirà 12 milioni al Liverpool per Chiesa. Da valutare le condizioni fisiche. Il Liverpool disposto a pagare parte dell’ingaggio”.

Il collega di ‘Sportitalia’ evidenzia quindi la volontà del numero uno dell’Atalanta di portare in nerazzurro l’ex esterno della Juventus, che dopo un anno da comparsa con un minutaggio risicatissimo è desideroso di tornare protagonista e per farlo potrebbe scegliere proprio un ritorno in patria.

L’Atalanta è peraltro una realtà sana e forte che vive però una fase di cambiamento con la fine dell’epopea Gasperini e il nuovo percorso iniziato con Juric.