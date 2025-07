Spiagge mozzafiato e scorci magici, qui la vacanza ti costa 25 euro al giorno: incredibile

Cosa fare se la voglia di andare in vacanza è tanta ma le risorse economiche sono decisamente ridotte? In questa località da sogno possiamo cavarcela con 25 euro al giorno.

Dopo un anno di duro lavoro la prospettiva di partire per le vacanze dovrebbe riempire l’animo di gioia e predisporre al relax. Ma in tempi di carovita e inflazione la serenità della vacanza è spesso turbata dal pensiero del budget limitato. L’ansia sale già nel momento di fare un rapido conteggio dei soldi da spendere prima e durante il viaggio.

In casi come questi – non certo rari – converrà allora tagliare la testa al toro già a partire dalla meta del nostro viaggio. Converrà puntare su quei Paesi che permettono di svagarsi e esplorare anche con un budget meno sostanzioso. Fortunatamente il nostro sogno di una vacanza low-cost può diventare realtà a un costo di soli 25 euro al giorno.

Insomma, l’ideale per staccare la spina senza svuotare il portafoglio, tra scorci magici e paesaggi mozzafiato. Basterà fare delle scelte oculate puntando su mete strategiche, senza sacrificare la qualità della vacanza sull’altare della necessità economica. Ecco dove andare in vacanza senza spendere un patrimonio.

Dove fare una vacanza da sogno a 25 euro al giorno

Un posto dove è possibile godersi una vacanza all’insegna dell’avventura, tra terre esotiche e luoghi carichi di storia e cultura è sicuramente la Cambogia. Questo Paese ospita tra le altre cose il famoso Angkor Wat, il più grande monumento religioso al mondo che si estende per oltre 160 ettari di superfici ed è raffigurato anche sulla bandiera della Cambogia.

La Cambogia offre anche spiagge mozzafiato. Come quella della città costiera di Sihanoukville. La valuta nazionale della Cambogia è il riel, ma il dollaro americano è comunemente accettato. Per i turisti provenienti dall’Italia il costo della vita risulta particolarmente conveniente. Stando alle stime di Numbeo un pasto di tre portate per due persone al ristorante ha un costo che si aggira intorno ai 30 euro.

Le pietanze vendute dalle numerose bancarelle locali sono ancora più economiche. Per una vacanza il budget giornaliero è stimato tra i 25 e i 40 euro giornalieri. Il più periodo più indicato per le vacanze in Cambogia va da novembre a marzo. Anche il confinante Vietnam offre bellezze naturali e avventure a prezzi più che accettabili.

Una delle tappe obbligate è Hanoi, la capitale, specialmente il quartiere vecchio della città. Imperdibile anche la baia di Halong con le sue numerose isolette calcaree scavate da tantissime grotte. Il budget per un viaggio in Vietnam è leggermente più costoso: varia dai 35 ai 55 euro al giorno. Il periodo consigliato parte da marzo ad aprile oppure da settembre a novembre.