Pelle levigata e liscia con questo scrub estivo fatto in casa: bastano 2 ingredienti

Quando le temperature sono troppo alte, anche la più semplice delle azioni, come prendersi cura della propria pelle, diventa complicato. Eppure, è proprio in questo periodo, che a causa del caldo eccessivo i pori sono più dilatati e tendono ad accumulare più impurità. Per non parlare poi del sudore, che il più delle volte dona quell’effetto lucido per nulla piacevole.

Eppure basterebbe davvero poco per impedire che questo accada e per avere una pelle liscia, perfetta e luminosa anche in piena estate. Esistono sicuramente diversi trattamenti da poter fare, così com’è possibile scegliere fra numerosi prodotti che si trovano in commercio, eppure, nessuno immagina che con solo due ingredienti, si potrà realizzare uno scrub viso perfetto per l’estate e che aiuterà ad eliminare tutte le impurità.

Solo 2 ingredienti pe realizzare lo scrub perfetto per il viso: la pelle sarà luminosa

Lo scrub per il viso è un trattamento esfoliante che serve a rimuovere le cellule morte dalla pelle, lasciandola più luminosa, liscia e pulita. Viene solitamente utilizzato una o due volte a settimana, a seconda del tipo di pelle. Questo prodotto contiene piccoli granuli in una base cremosa o in gel. E sarà proprio la combinazione di questi elementi a rendere lo scrub efficace e in grado di eliminare tutte le impurità. Un trattamento che non richiede particolari attenzioni e i primi risultati si riusciranno a vedere sin dalle prime applicazioni, garantendo un effetto che dura anche nel tempo.

Quando lo scrub viene massaggiato sulla pelle, questi granuli esfoliano lo strato superficiale e stimolano il rinnovamento cellulare e aiutano a:

Pulire i pori ostruiti Prevenire punti neri e imperfezioni Migliorare l’assorbimento di creme e sieri Favorire la circolazione sanguigna

In commercio esistono tantissime alternativa, ma si può anche realizzare in casa usando due semplici ingredienti: miele e zucchero di canna. Il procedimento è semplicissimo, basterà mescolare 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di zucchero e quando i due ingredienti si saranno ben amalgamati tra loro si andrà ad applicare sul viso. Una volta steso, massaggiare delicatamente eseguendo dei movimenti circolari, infine, si andrà a risciacquare la pelle. Ed ecco che immediatamente la pelle apparirà subito più liscia, levigata e priva d’impurità. Per ottenere un effetto che duri nel tempo, applicare lo scrub almeno un paio di volte la settimana.