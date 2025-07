Terremoto in autostrada, c’è la chiusura per 7 ore: il tratto interessato

Si annunciano grandi disagi al traffico autostradale. Si registra infatti una sospensione temporanea della circolazione di ben 7 ore su un importante tratto dell’autostrada. La chiusura si è resa necessaria per mettere in sicurezza le barriere lungo l’arteria principale. La notizia ha colto di sorpresa numerosi automobilisti, che si sono visti costretti a modificare i propri programmi di viaggio.

Dalle autorità competenti è arrivata la raccomandazione di uscire in anticipo e seguire tragitti alternativi, evitando l’area interessata dalle chiusure per deviare verso percorsi di viabilità ordinaria. L’interruzione coincide con un momento temporale critico per il traffico. Per ridurre al massimo le ricadute negative di questa situazione si consiglia di seguire le indicazioni aggiornate.

Sarà possibile tenersi informati attraverso le radio e le app di navigazione, così da tenere costantemente monitorata la situazione della circolazione autostradale nel punto interessato. Non mancano infine gli inviti alla prudenza rivolti agli automobilisti, ai quali si suggerisce di muoversi con prudenza e di evitare l’area interessata fino al ripristino dell’ordinaria circolazione.

Chiuso per 7 ore questo tratto dell’autostrada

Dalle ore 22:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 luglio sarà chiuso alla circolazione il tratto tra Orvieto e Orte, in direzione Roma, sulla A1 Milano-Napoli. La temporanea sospensione di 7 ore della circolazione autostradale è dovuta alla necessità di svolgere lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Conseguentemente, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma.

Come alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria: SP71 verso Montefiascone, SS2 Cassia in direzione Viterbo, SS675 direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte. Contestualmente verranno chiuse anche le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest” e l’area di parcheggio “Alviano ovest”.

Il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno delle sopracitate aree di servizio, sarà chiuso dalle ore 18 di giovedì 24 luglio fino alla riapertura delle stesse. Altre chiusure sulla A1 Milano-Napoli sono previste dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio per l’esecuzione di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. In particolare verrà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si suggerisce di utilizzare le seguenti stazioni: Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Firenze, e Orvieto in uscita per chi proviene da Roma. Sarà chiusa invece l’area di servizio “Fabro est”, nel tratto tra Orvieto e Fabro, verso Firenze. Dalle 18: di mercoledì 23 fino alla riapertura sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della suddetta area di servizio.