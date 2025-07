Piedi gonfi per il troppo caldo? Fai così e sentirai subito la differenza

In estate, con il caldo forte e le temperature elevate, sono diversi i disagi fisici a cui sottoponiamo il nostro corpo. Uno fra i più comuni e anche fra i più fastidiosi, è quello di ritrovarsi a fine giornate con piedi gonfi e dolenti. Un fenomeno piuttosto comune, che tende a verificarsi soprattutto quando passiamo troppe ore in piedi o stiamo seduti per tanto tempo senza assumere la giusta posizione.

I piedi gonfi in estate sono un problema comune e fastidioso. Questo fenomeno è dovuto principalmente a cause fisiologiche legate al caldo. Quando le temperature sono troppo alte, infatti, i vasi sanguigni si dilatano per favorire la dispersione del calore corporeo. Questo causa un accumulo di sangue nelle estremità inferiori (piedi e caviglie), con conseguente gonfiore. Inoltre, il caldo può influenzare l’equilibrio dei liquidi corporei, causando ritenzione idrica, che si manifesta spesso con gonfiore ai piedi, alle caviglie o alle gambe.

Come alleviare i fastidi dei piedi gonfi a causa del caldo: i rimedi da provare subito

Ovviamente, per evitare che questo accada ogni anno, ci sono delle piccole accortezze da adottare nel proprio stile di vita, come ad esempio si dovrà bere tanto, ridurre il consumo di cibi salati, fare movimento e tenere i piedi sollevati. Tuttavia, oltre a questi passaggi, esistono dei piccoli trucchetti che possono aiutare a ridurre notevolmente il gonfiore.

Ritrovarsi con i piedi gonfi in estate non è sicuramente una sensazione piacevole, soprattutto se fanno anche male e rendono difficile camminare. Fortunatamente, per ridurre al minimo questo fastidio, esistono alcuni rimedi fai da te che permetteranno di attenuare gonfiore e dolore, ottenendo così un sollievo immediato. Il primo trucco da provare è quello d fare un pediluvio rinfrescante la sera. Basterà riempire una bacinella con acqua fresca, 2 cucchiai di sale grosso e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, immergere i piedi e lasciarli in ammollo per 15-20 minuti. Questo trattamento rilassa, sgonfia e stimola la circolazione.

In alternativa si potranno anche fare degli impacchi freddi, in cui si dovrà avvolgere del ghiaccio in un panno sottile o usa asciugamani immersi in acqua fredda. Applicare il tutto sui piedi per 10–15 minuti. Tutto ciò aiuterà a ridurre l’infiammazione e la sensazione di pesantezza. Infine, non c’è nulla di meglio che bere una tisana drenante prima di andare a letto, che aiuterà la diuresi e ridurrà la ritenzione idrica. Insomma, combattere i piedi gonfi in estate è possibile e con questi trucchi sarà ancora più facile.