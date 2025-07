Tende scolorite dal sole? Con questi trucchi eviti l’ingiallimento

Tende scolorite dal sole? Non permettere più che accada, con questi semplici rimedi potrai evitare di far perdere il colore: così dureranno per anni.

Le tende sono degli importantissimi complementi d’arredo e sono fondamentali per diversi motivi. In primis, ovviamente, permettono di garantire la giusta privacy negli ambienti. In secondo luogo, fungono da protezione sia in inverno, che in estate, riuscendo a mantenere costante la temperatura in casa. Inoltre, alcuni tipo di tende permettono anche di creare una sorta di isolamento acustico.

C’è poi anche il fattore estetico, che non è affatto da sottovalutare, infatti, la scelta giusta delle tende permette di completare l’arredamento e di donare quel tocco personale in più. Tuttavia, con il passare del tempo bisognerà prestare le dovute accortezze affinché le tende possano restare sempre perfette. Quel che spesso accada, è che via via non solo diventino un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri, ma tenderanno anche a perdere colore a causa della continua esposizione alla luce.

Come evitare che le tende vengano scolorite dal sole

Essere perennemente esposte alla luce e ai raggi solari, può scolorire le tende, oltre a rovinare i tessuti. Proprio per questo motivo, con il passare del tempo, tenderanno a non essere più perfette come i primi tempi e non avranno nemmeno più il colore brillante iniziale. Ma è possibile evitare che questo accada? La risposta è, assolutamente sì, basterà usare dei piccoli trucchetti per evitare che le tende vengano scolorite dal sole.

Anche se non potrà sembrare così, i raggi UV sono dei veri nemici per la ‘salute’ delle tende, che, essendo esposte ogni giorno, inizieranno a perdere colore e a rovinarsi lentamente. Per evitare che questo accada, è possibile adottare delle piccole strategie che aiuteranno a ridurre gli effetti. Il primo rimedio prevede un trattamento dei tessuti con speciali spray anti-UV che permettono alle tende di resistere meglio al sole estivo. Questi spray, facili da applicare, creano una pellicola invisibile che protegge le fibre e impedisce lo scolorimento.

Un altro trucco è quello di tirare le tende nelle ore più calde e quelle in cui i raggi solari arrivano direttamente sulla loro superficie, in questo modo si allungherà di molto la loro tenuta e durata. Anche la scelta delle tende farà la differenza, tessuti più doppi e colori chiari, possono far aumentare di più la tenuta. Infine, si potrà ruotare la tenda periodicamente per evitare che sia sempre lo stesso lato ad essere esposto alla luce.