Tracce di composti chimici in un prelibato piatto di pesce: è allerta alimentare

Nuova allerta alimentare. Dopo alcuni giorni di malfunzionamenti del portale dedicato alle allerte alimentari, il Ministero della Salute è tornato a pubblicare i richiami di alcuni prodotti. L’allarme scattato negli ultimi giorni stavolta è dovuto alla possibile presenza di tracce di composti chimici potenzialmente nocivi all’interno di un prelibato piatto di pesce.

Le autorità sanitarie continuano a vigilare e questa volta è arrivata la segnalazione su contaminazioni chimiche rilevanti. Il meccanismo del richiamo si è attivato grazie al RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ovvero il Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi che permette ai Paesi europei di comunicare tempestivamente in caso di rischio sanitario.

Sul portale ufficiale del Ministero della Salute è possibile consultare l’apposita sezione, costantemente aggiornata, dedicata proprio alle allerte e ai richiami alimentari. Basterà collegarsi alla piattaforma salute.gov.it, fare clic prima sulla sezione degli “Avvisi di sicurezza” e poi sulla voce dedicata ai “Prodotti alimentari” con gli avvisi ministeriali e i richiami degli operatori del settore alimentare.

Allerta alimentare, trovati composti chimici in un prelibato piatto di pesce

Questa volta il richiamo segnalato dal Ministero è dovuto alla presenza di allergeni non dichiarati in un lotto di gamberetti in salamoia. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di gamberetti rosa in salamoia precotti e sgusciati a marchio Gamberetti Artico. In questo caso il motivo del richiamo è la presenza nel prodotto commercializzato di solfiti non dichiarati in etichetta.

I gamberetti richiamati sono venduti in vasetti da 125 grammi, con il numero di lotto L4 e la data di scadenza 08/08/2025. A produrre i gamberetti richiamati è l’azienda Polar Seafood Esbjerg A/S. Lo stabilimento di produzione è situato in Danimarca, in H.E. Bluhmes Vej 30, a Esbjerg (marchio di identificazione DK-4135 CE).

I solfiti sono dei conservanti che si trovano in alcuni alimenti, ma anche in bevande e farmaci. Rilasciano anidride solforosa, il componente attivo che aiuta a preservare bevande, cibi e farmaci. Questi conservanti possono provocare reazioni di tipo allergico specialmente nelle persone che soffrono di asma (soprattutto quando è poco controllato) e occasionalmente anche in chi non ha una storia di asma alle spalle.

La raccomandazione a scopo precauzionale alle persone allergiche ai solfiti e all’anidride solforosa è quella di non consumare i gamberetti rosa in salamoia con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato potranno restituirlo al punto vendita dove l’hanno acquistato.