Mai indossare queste scarpe se devi prendere l’aereo: sono comode ma altamente pericolose

Milioni di turisti con l’arrivo della stagione estiva stanno per prepararsi a salire a bordo di un aereo per raggiungere la destinazione delle loro vacanze. Si rischia però, presi dalla scelta della meta finale, dalla preparazione dei bagagli o dai controlli in aeroporto, di trascurare un dettaglio importante.

Ci riferiamo alle scarpe da indossare durante il volo. La scelta delle calzature può sembrare un dettaglio del tutto secondario, per non dire insignificante. Ma le cose non stanno precisamente così, come spiega Pollyann, esperta di viaggi e influencer nota su Instagram per il suo profilo @travelwithpalma.

In un video pubblicato sul suo canale social, Pollyann ha attirato l’attenzione dei suoi utenti su un tipo di calzature che risultano molto comode ma che in aereo non è proprio il caso di indossare. In questo caso infatti la comodità fa a pugni con la sicurezza. Il consiglio dell’esperta è molto chiaro: meglio lasciare a terra questo tipo di scarpa. Durante il viaggio potrebbe risultare pericolosa.

Meglio non indossare queste scarpe in volo

Meglio evitare di indossare i sandali in aereo, spiega Pollyann. Questo per una serie di ragioni pratiche legate alla sicurezza e all’igiene. Diverse ragioni sconsigliano infatti di scegliere scarpe aperte come i sandali per un viaggio aereo. In primo luogo, in caso di emergenza a bordo – un incendio o la necessità di evacuare in tempi rapidi l’aereo – è indispensabile poter fare affidamento su scarpe robuste e chiuse che non rallentino i movimenti e proteggano i piedi da ostacoli in grado di ferirli (come vetri rotti, superfici incandescenti, detriti, ecc.).

Appare evidente che i sandali non danno alcuna affidabilità da questo punto di vista. Ma non è tutto: c’è anche l’aspetto igienico da tenere in considerazione. Chiunque abbia viaggiato in aereo sa molto bene che i bagni, specie dopo diverse ore di volo, non sono sempre una garanzia dal punto di vista igienico. I sandali, che lasciano decisamente scoperto il piede, lo espongono a contatti sicuramente poco igienici.

Ancora: in volo è del tutto normale volersi togliere le scarpe per rilassarsi. Ma indossare sandali equivale a camminare con scarsa protezione, specialmente quando ci si deve alzare per andare in bagno o per stirare le gambe. Meglio indossare scarpe chiuse e facili da rimuovere – slip-on o sneakers leggere – che rappresentano comunque una scelta comoda e versatile. Del resto anche le raccomandazioni ufficiali degli aeroporti vanno in questa direzione.

Ad esempio l’aeroporto di London Luton suggerisce ai passeggeri di indossare calzature comode e pratiche. Come calzature ideali per volare vengono indicate le scarpe basse slip-on – ovvero senza lacci o zip – o da ginnastica. A chi preferisce toglierle durante il volo si consiglia di portare comunque con sé un paio di calzini. Non è raccomandabile camminare scalzi.