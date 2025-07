Dall’Inter ai bianconeri per quasi 50 milioni: via da Appiano Gentile

Le strategie in casa Inter potrebbero cambiare in base anche alle esigenze di Chivu. Un big potrebbe lasciare i nerazzurri per 50 milioni

L’Inter sta vivendo una fase di grandi cambiamenti, anche dal punto di vista tattico. Christian Chivu già al Mondiale per Club si è inserito in punta di piedi nel meccanismo nerazzurro dopo aver ereditato la panchina che negli ultimi anni è stata di Simone Inzaghi.

Ora però con una preparazione estiva tutta da vivere l’allenatore rumeno potrà iniziare a muovere qualche pedina in più tra certezze da ritrovare e confermare, e qualche cambiamento sia in termini di roster che dal punto di vista di posizioni in campo. In questo senso il possibile passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 modifica alcuni compiti tattici importanti, con annesse gerarchie che potrebbero subire una mutazione.

Qualcosa potrebbe cambiare soprattutto sulla sinistra dove finirebbe in discussione un pilastro come Federico Dimarco, titolarissimo delle ultime stagioni e sempre in grado di dare un contributo importante alla causa. L’ex Verona è infatti uno dei leader dello spogliatoio, peraltro tra i più legati all’ambiente Inter.

In questo senso anche le parole dell’allenatore dell’U23 Stefano Vecchi ai canali ufficiali hanno confermato il grande legame di Dimarco: “Vedere calciatori come Federico Dimarco giocare a San Siro da leader, da trascinatore dell’Inter ogni volta mi rende orgoglioso di avere dato qualcosa a questi ragazzi”.

Le cose però potrebbero cambiare per il mancino italiano proprio per il cambio di modulo di Chivu che prevederebbe dunque compiti tattici leggermente differenti che farebbero salire le quotazioni di Carlos Augusto.

Calciomercato Inter, Carlos Augusto super Dimarco: irrompe il Newcastle

Carlos Augusto sembra avere le caratteristiche giuste per adattarsi meglio a questo nuovo sistema di Chivu con Dimarco che si ritroverebbe a fronteggiare un rivale forte e preparato per la titolarità.

Il brasiliano velocità, sprint e struttura si adatterebbe meglio come esterno di centrocampo e qualora le cose dovessero andare in questa direzione non potrebbero essere esclusi del tutto colpi di scena sul futuro di Dimarco.

Il classe 1997 milanese è tifoso interista e leader di spogliatoio, ma con un cambiamento radicale e l’eventuale inserimento di un club di rilievo potrebbe anche fare eventuali valutazioni.

Ad approfittare di questa situazione potrebbe esserci il Newcastle che potrebbe mettere sul piatto circa 48 milioni di euro per strappare Dimarco all’Inter.

I nerazzurri non vorrebbero cederlo ma la forza economica dei bianconeri è comunque rilevante. Ad ogni modo lo stesso terzino interista resta intenzionato a proseguire a Milano, anche se il forte vento della Premier rischia di fare gola.