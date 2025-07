Sono un farmacista e ti svelo come ridurre ansia e stress senza farmaci: il rimedio è geniale

Viviamo in un’epoca in cui, tutti giorni, ci viene sempre chiesto di spingerci sempre oltre e tutto ciò ci porta solo ad una cosa: essere sempre al massimo, senza avere mai la possibilità di potersi realmente fermare un attimo. In casa si avrà sempre la solita routine, fatta di orari e di gesti abitudinari, a lavoro non si potrà mai abbassare la guarda per paura di non riuscire a fare tutto ciò che viene chiesto e anche nella vita privata, si sarà sempre con il piede sull’acceleratore.

Tutto questo modo di vivere, alla lunga porta ad avere reali ripercussioni non solo fisiche ma soprattutto mentali. Prima o poi corpo e mente inizieranno a cedere e i primi segni non tarderanno a farsi vedere. Ansia e stress faranno la loro comparsa e ci porteranno a sentire sopraffatti da ogni cosa, fino ad arrivare al punti di non farcela più.

Ecco come combattere ansia e stress senza l’utilizzo di farmaci

Il benessere del nostro corpo dipende soprattutto dal benessere della mente e se questa inizia a ‘cedere’, ecco che a poco a poco anche il nostro fisico inizierà a dare i primi segni di cedimento. Proprio per questo, il più delle volte ansia e stress prenderanno il sopravvento e ci spingeranno in una spirale dove sarà difficile uscire se non con l’utilizzo di farmaci.

Ridurre ansia e stress senza assumere farmaci non è affatto impossibile anzi, si potranno ottenere dei benefici incredibili sin da subito. Tutto ciò che si dovrà ad andare ad integrare sono Magnesio e Vitamina B6. Ma come è possibile che Magnesio e Vitamina B6 possano aiutare a contrastare gli effetti di ansia e stress?

Il Magnesio è un minerale essenziale coinvolto nella regolazione del sistema nervoso. Aiuta a rilassare i muscoli, riduce la produzione di cortisolo (l’ormone dello stress) e modula i recettori del GABA, un neurotrasmettitore calmante. Una carenza può causare: nervosismo, irritabilità, tensione muscolare, insonnia. La Vitamina B6 invece, partecipa alla sintesi di serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori legati al benessere emotivo. Migliora l’assorbimento del magnesio a livello cellulare, potenziandone l’effetto. Aiuta a ridurre la sensazione di affaticamento mentale. Molti studi suggeriscono che questi due elementi insieme possono essere più efficaci nel ridurre sintomi di stress, ansia lieve e irritabilità.