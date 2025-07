Tutto vero, arriva Donnarumma per 37 milioni: dove giocherà

Gigio Donnarumma e il Paris Saint Germain sono ancora a caccia di una soluzione per il futuro. Il contratto del portierone italiano è in scadenza a giugno 2026 e non è da escludere un addo anticipato qualora non si dovesse trovare un’intesa.

Col passare delle settimane la vicenda legata all’ex milanista si fa sempre più intricata col ventaglio di scelte che si fa sempre più vario tra permanenza, addio a zero o partenza nell’immediato. Ad inizio luglio a ‘La Gazzetta dello Sport’ lo stesso agente di Donnarumma aveva evidenziato: “Ci stiamo parlando, non è anomalo una trattativa così lunga perché si parla del portiere più forte al mondo. Per me, Gianluigi merita il Pallone d’oro. Dembélé ha fatto tanto con i suoi gol, ma senza le parate di Gianluigi contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, il Psg non avrebbe mai vinto la Champions. Siamo ottimisti. Il Psg è un grande club. Poi cercheremo di trovare un accordo in tempi ragionevoli”.

Più passa il tempo e più si fa però complesso il destino di Donnarumma, col Paris Saint Germain che avrebbe peraltro già individuato un eventuale erede. Come evidenziato da ‘L’Equipe’ i parigini sarebbero pronti a lanciare un’offensiva per Lucas Chevalier del Lille che potrebbe essere l’uomo giusto in caso di mancato rinnovo ed addio anticipato del numero uno italiano.

Il club transalpino sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe fare breccia tra i dirigenti del Lille. In questo quadro andrebbe comunque trovata una soluzione adatta al portiere della Nazionale azzurra.

Calciomercato PSG, Donnarumma all’addio anticipato: direzione Premier League

La trattativa per il rinnovo col Psg è quindi in fase di stallo e Donnarumma potrebbe andare via a un anno dalla scadenza. Per evitare di perderlo a zero, il club parigino potrebbe accontentarsi di una 40ina di milioni, gli stessi da reinvestire poi sul suo erede.

Per l’estremo difensore azzurro non mancherebbero ipotesi soprattutto dalla Premier League con particolare attenzione soprattutto al Chelsea, che al momento sarebbe in pole per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Sul piatto i londinesi potrebbero mettere circa 37 milioni di euro, avvicinandosi così alle potenziali richieste del Paris per quello che ad oggi è senza dubbio il miglior portiere al mondo, soprattutto dopo una stagione stellare come quella conclusa le scorse settimane, alla quale è mancata solo la vittoria del Mondiale per Club.