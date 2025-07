Firma per 50 milioni col City: termina la sua avventura alla Juve

II destini della Juventus e del Manchester City di Pep Guardiola potrebbero incrociarsi in sede di calciomercato, seppur non in maniera diretta.

Il club inglese dopo un’annata complicata ha tutta l’intenzione di tornare ai massimi livelli sia in ambito nazionale che internazionale. La truppa allenata dal tecnico spagnolo riparte quindi questa estate anche attraverso alcuni colpi di mercato. La potenza economica dei Citizens è nota a tutti ed anche questa volta si prepara a piazzare un affare da favola.

Il City ha infatti bisogno di potenziare le corsie esterne, e per farlo ha lanciato un assalto a Tino Livramento, laterale di proprietà del Newcastle per il quale secondo ‘TbrFootball’, sarebbe disposto a mettere sul piatto la bellezza di 50 milioni di sterline, ovvero circa 57 milioni di euro.

L’esterno londinese potrebbe essere quindi il prossimo grande colpo del Manchester City che vorrebbe alzare l’asticella del valore per tornare subito competitivi. Un affare che priverebbe però il Newcastle di un calciatore molto importante nelle rotazioni dei bianconeri, che nel caso dovrebbero poi provare ad ingaggiare un nuovo esterno. In questo quadro si inserisce proprio la Juventus e la possibilità che un laterale di Tudor possa finire in Premier League.

Calciomercato Juventus, Livramento al Manchester City: Savona può finire al Newcastle

Guardiola e il suo Manchester City potrebbero spingere indirettamente la Juventus a perdere un giovane elemento della propria rosa.

L’apertura per l’addio di Livramento ai Magpies è quindi sotto gli occhi di tutti anche perchè i bianconeri di Premier avrebbero già messo gli occhi su Nicolò Savona, terzino destro della Juve in grande crescita lanciato nel corso dell’ultima annata.

I bianconeri sono disposti a trattare per il laterale ventiduenne, il cui rientro a seguito dell’infortunio alla caviglia destra è previsto a settembre. Il comunicato della società piemontese nelle scorse settimane recitava: “Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti”.

Ad ora il pensiero di Savona è chiaramente quello di tornare presto in campo, ma non è da escludere un ribaltone di mercato con l’effetto domino provocato dal City e passato per il Newcastle che potrebbe portarlo via da Torino.