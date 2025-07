Conte nei guai, lo scudetto è già compromesso: resa Napoli

Con lo scudetto cucito sul petto il Napoli di Antonio Conte si prepara a difendere un titolo vinto con le unghie e con i denti proprio all’ultima giornata di campionato al culmine di un clamoroso testa a testa con l’Inter.

Un punto a punto che ha premiato la squadra del patron De Laurentiis, che non ha perso tempo e sta già potenziando pesantemente l’organico in vista dell’annata che dovrà essere quella della riconferma. Non sarà semplice per il Napoli gestire il post scudetto, anche se i presupposti sembrano ben diversi rispetto a quelli del dopo Spalletti.

Con Conte si lavora nel segno della continuità e della crescita, a partire da certezze granitiche alle quali si stanno unendo forze fresche in ogni reparto. Da Marianucci e Beukema, passando per De Bruyne, Noa Lang e Lucca fino ad arrivare a Milinkovic-Savic. Sono già tanti i colpi ufficiali dei partenopei a fine luglio e ci sarà ancora spazio per un paio di nuovi innesti che andranno a completare un roster di alto profilo che dovrà puntare a riconfermare lo scudetto.

Non sarà semplice perchè la concorrenza non manca, a partire dalla solita Inter che dopo anni con Simone Inzaghi ha già abbracciato da un paio di mesi un nuovo progetto tecnico che passa dalla gioventù di Christian Chivu, arrivato in nerazzurro dopo la salvezza raggiunta sulla panchina del Parma.

Serie A, la corsa scudetto si infiamma subito: “La mia favorita è l’Inter”

Il primo assaggio di Chivu sulla panchina dell’Inter è già arrivato al Mondiale per Club dove però le cose non sono andate come sperato. Rendimento al di sotto delle aspettative ed una eliminazione cocente per mano del Fluminense già agli ottavi di finale.

Ora però la palla passa nuovamente all’allenatore rumeno che a partire dalla preparazione estiva potrà costruire quella che sarà la squadra a sua immagine e somiglianza.

L’obiettivo è chiaramente quello di tornare a competere per il titolo e c’è chi nei pronostici vede già l’Inter davanti nonostante le certezze da ritrovare.

A dire la sua ci ha pensato l’ex calciatore Jurgen Klinsmann che ad ‘ilovepalermocalcio’ ha ammesso: “È interessante vedere come tutte le squadre di Serie A siano attive sul mercato e cerchino di mettere insieme la rosa migliore per vincere il titolo. La mia favorita è l’Inter, seguita dal Napoli, ma sono molto curioso di vedere Gian Piero Gasperini allenare la Roma in questa stagione”.

Klinsmann ha quindi approvato la scelta su Chivu: “Conosce il club come le sue tasche, incrocio le dita per lui. È un allenatore dedito al lavoro e ha la conoscenza giusta per raggiungere i successi con la sua squadra”.