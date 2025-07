Bomba improvvisa, Adeyemi in Serie A: dove giocherà

Il calciomercato estivo si prepara ad entrare nel mese più importante e decisivo. Ad agosto infatti si lavorerà sulla definizione delle rose che dovranno poi andare ad affrontare un’altra stagione lunga e dispendiosa.

Lo sanno bene alcune big italiane che dovranno andare a piazzare quei colpi che mancano in vista dell’inizio delle ostilità. Si è mosso tanto e bene il Napoli campione d’Italia, che al contrario dello scorso gennaio ha puntellato l’organico di Conte senza attendere troppo e con gli uomini necessari ad alzare l’asticella.

Una manciata di mesi fa infatti al club di De Laurentiis fu imputato un immobilismo eccessivo dal punto di vista dei colpi in entrata proprio quando serviva sostituire Kvaratskhelia. In quel caso tra gli obiettivi principali, oltre a Garnacho, fu inseguito lungamente anche Karim Adeyemi, poi rimasto al Borussia Dortmund.

Ora a distanza di tempo e con la nuova stagione alle porte l’esterno tedesco torna di moda per una big di Serie A, ma non per gli azzurri. Questa volta è la Juventus a tornare in auge per Adeyemi, nome già osservato negli anni scorsi, e più volte accostato proprio ad un futuro in bianconero. Stavolta i presupposti potrebbero esserci e l’indizio arriva persino dai bookmakers.

Calciomercato Juventus, dai bookmakers l’indizio su Adeyemi: la situazione

La Juventus ha una situazione in attacco tutta in divenire: dall’addio di Dusan Vlahovic alla questione legata al ritorno di Kolo Muani dopo la fine del prestito dal Paris Saint Germain.

Il reparto offensivo potrebbe quindi necessitare di alternative, vista anche la fase di stallo sulla trattativa relativa a Sancho per quanto riguarda il parco esterni. Vista tutta questa incertezza i bookmakers hanno quindi riportato in auge nomi accostati nei mesi scorsi alla Juventus.

Si tratta di Adeyemi, straordinario valore aggiunto in fascia, e Joshua Zirkzee, centravanti di qualità che al Manchester United non ha vissuto un’annata semplice.

Stando a quanto riportato da ‘Agipronews’, Better paga a quota tre il possibile matrimonio Adeyemi-Juventus. Si tratta nel caso di una cifra di poco inferiore a quella con la quale viene pagato l’arrivo a Torino dell’ex bolognese che è a 3.50 alla Sisal.

Ad ogni modo si tratta di piste complicate incastrate però in un contesto di necessità in cui la Juventus sta navigando in questo momento. Il tedesco in particolare darebbe imprevedibilità al reparto dopo una stagione da 12 gol e 11 assist in 41 partite complessive con il BVB.